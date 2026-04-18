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健康 > 杏林動態

身價千萬露營車變「行動醫院」 南投偏鄉醫療添生力軍

2026/04/18 15:49

南投東華醫院舉辦市集，並展示「千萬等級」醫療巡迴車。（東華醫院提供）

南投東華醫院舉辦市集，並展示「千萬等級」醫療巡迴車。（東華醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山鎮東華醫院，為提升偏鄉醫療量能，將2輛豪華露營車打造成「千萬等級」偏鄉醫療巡迴車，不僅配備各式高階醫療器材，若遇緊急狀況，還能第一時間趕赴現場，變身「行動醫院」，成為南投偏遠地區醫療生力軍。

東華醫院迎接4月22日世界地球日，今舉辦「綠色處方市集」，並為「偏鄉醫療巡迴車」舉辦剪綵啟用儀式。

東華副院長蘇俊郎表示，美伊戰爭、烏俄戰爭不只影響全球經濟，更凸顯醫療韌性的重要性，院方打造的2輛醫療巡迴車，特別裝載12導程心電圖機、生理監視器、手持式超音波、移動式X光、AED等醫療急救設備。

車上還設置AI智能生理監視器，可將病患生命徵象同步傳回醫院，透過視訊讓各專科醫師會診，掌握病人心電圖、超音波、內視鏡影像，協助現場醫師，並提供治療建議，使病人獲得即時完善醫療照護。

院方說，該院主要負責竹山鎮、鹿谷鄉的社區據點醫療巡迴，以往醫師外出可帶的醫療器材有限，現在有了「千萬等級」醫療巡迴車，等於是行動醫院直接到偏鄉，未來還可配合南投縣衛生局，到全縣進行醫療支援，守護縣民健康。

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