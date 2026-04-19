年輕癌友心理危機3-1》癌症心理衝擊3階段！心健司：年輕癌友2時期自殺風險最高

患者確診癌症後的前6個月及出院3個月內，是自殺風險最高的時期。示意圖，圖中人物與內文無關。（擷自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕癌症病友在每個治療階段都面臨不同心理衝擊，心理師提醒，青少年與年輕成人（AYA）族群確診後半年會出現創傷壓力症候群，是需要心理支持資源的大宗族群。衛福部心健司司長陳柏熹指出，過去國內研究發現，癌症患者的自殺風險比一般人高出2至4倍，另有研究顯示，患者確診癌症後的前6個月及出院後3個月內，是自殺風險最高的時期，衛福部已建立指引，預計今年下半年補助醫院依照指引建立「篩檢—轉介—介入」分級照護模式，提供癌友及家屬心理支持方案，為癌友編織更綿密的防護網。

台灣癌症基金會晴嶼心理諮商所所長張維宏指出，癌症患者經歷的心理衝擊結合疾病治療歷程可分為3階段：剛確診癌症時，心理衝擊以極度震驚、慌亂、害怕為主；治療時期則容易出現無法掌握未來的強烈焦慮感，心理狀態也受到身體狀態與各式治療的副作用與疼痛影響；治療結束、重回社區的過程中，將面臨擔心復發、價值觀變化等議題，且因校園、工作場域中少有相同經歷的人，容易覺得自己很難被同理。

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張維宏指出，15至39歲的AYA族群因為人生重要發展階段被疾病、治療中斷，更需要心理方面的支持，基金會去年提供諮商協助的族群中，就有高達31％屬於此一年齡層，且過去基金會觀察發現，AYA癌症患者的憂鬱、焦慮盛行率均高於40歲以上的癌症患者，兩者可相差2倍左右，且AYA族群具有心理困擾的比例，也通常落在30至45％。

「癌症患者的心理狀態像雲霄飛車一樣起起伏伏，情緒往往是突然又來回往復的」，癌症希望基金會附設心理諮商所所長葉北辰則提到，人的一生在40歲以前通常變動較大，此時若發生癌症，患者的心理狀態更容易受到影響，即使回到社區與日常生活，也要重新構建自我，過程中勢必遇到一定的困難，但隨著新的生活經驗與想法出現，都會慢慢成為癌友生命變化的一部分。

葉北辰提醒，情緒有所變化、起伏都是正常的，但若發現情緒已經影響日常生活、干擾人際關係，但如果已經影響到吃不下睡不著、難以配合治療、干擾人際關係或親子／伴侶關係、影響工作學業，或持續兩週以上的明顯憂鬱、強烈無望無助感、自殺自傷意念，這時就不應只靠意志力硬撐，應該尋求心理師或精神科協助。

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