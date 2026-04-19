自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

年輕癌友心理危機3-1》癌症心理衝擊3階段！心健司：年輕癌友2時期自殺風險最高

2026/04/19 15:02

患者確診癌症後的前6個月及出院3個月內，是自殺風險最高的時期。示意圖，圖中人物與內文無關。（擷自shutterstock）

患者確診癌症後的前6個月及出院3個月內，是自殺風險最高的時期。示意圖，圖中人物與內文無關。（擷自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕癌症病友在每個治療階段都面臨不同心理衝擊，心理師提醒，青少年與年輕成人（AYA）族群確診後半年會出現創傷壓力症候群，是需要心理支持資源的大宗族群。衛福部心健司司長陳柏熹指出，過去國內研究發現，癌症患者的自殺風險比一般人高出2至4倍，另有研究顯示，患者確診癌症後的前6個月及出院後3個月內，是自殺風險最高的時期，衛福部已建立指引，預計今年下半年補助醫院依照指引建立「篩檢—轉介—介入」分級照護模式，提供癌友及家屬心理支持方案，為癌友編織更綿密的防護網。

台灣癌症基金會晴嶼心理諮商所所長張維宏指出，癌症患者經歷的心理衝擊結合疾病治療歷程可分為3階段：剛確診癌症時，心理衝擊以極度震驚、慌亂、害怕為主；治療時期則容易出現無法掌握未來的強烈焦慮感，心理狀態也受到身體狀態與各式治療的副作用與疼痛影響；治療結束、重回社區的過程中，將面臨擔心復發、價值觀變化等議題，且因校園、工作場域中少有相同經歷的人，容易覺得自己很難被同理。

張維宏指出，15至39歲的AYA族群因為人生重要發展階段被疾病、治療中斷，更需要心理方面的支持，基金會去年提供諮商協助的族群中，就有高達31％屬於此一年齡層，且過去基金會觀察發現，AYA癌症患者的憂鬱、焦慮盛行率均高於40歲以上的癌症患者，兩者可相差2倍左右，且AYA族群具有心理困擾的比例，也通常落在30至45％。

「癌症患者的心理狀態像雲霄飛車一樣起起伏伏，情緒往往是突然又來回往復的」，癌症希望基金會附設心理諮商所所長葉北辰則提到，人的一生在40歲以前通常變動較大，此時若發生癌症，患者的心理狀態更容易受到影響，即使回到社區與日常生活，也要重新構建自我，過程中勢必遇到一定的困難，但隨著新的生活經驗與想法出現，都會慢慢成為癌友生命變化的一部分。

葉北辰提醒，情緒有所變化、起伏都是正常的，但若發現情緒已經影響日常生活、干擾人際關係，但如果已經影響到吃不下睡不著、難以配合治療、干擾人際關係或親子／伴侶關係、影響工作學業，或持續兩週以上的明顯憂鬱、強烈無望無助感、自殺自傷意念，這時就不應只靠意志力硬撐，應該尋求心理師或精神科協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中