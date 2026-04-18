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健康 > 杏林動態

78歲長者免開胸 8公分完成3條血管重建

2026/04/18 16:15

78歲長輩以微創手術進行冠狀動脈繞道，僅以約8公分小切口完成3條血管重建；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

78歲長輩以微創手術進行冠狀動脈繞道，僅以約8公分小切口完成3條血管重建；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者翁聿煌／新北報導〕針對高齡且多條冠狀動脈阻塞的病人，傳統上多需進行開胸手術，透過鋸開胸骨完成血管繞道，恢復期長、風險也相對較高，有一名78歲長者，在醫師建議下，最近完成微創冠狀動脈繞道手術，僅以約8公分小切口完成三條血管重建，並結合術中拔管與加速康復外科（ERAS）照護流程，術後迅速恢復，短時間內即可進水，顯著降低手術負擔。

耕莘醫院心臟外科主任陳建銘表示，這位78歲長者是在接受心導管檢查時，發現多條冠狀動脈嚴重阻塞，屬於高風險族群，若未及時處理，恐引發心肌梗塞甚至危及生命，經醫療團隊審慎評估後，決定採取微創方式進行多條血管繞道手術。

陳建銘說，手術透過約8公分小切口完成，包含左內乳動脈接至前降支，以及大隱靜脈自升主動脈串接至其他阻塞血管，屬於高難度的多條血管重建手術。在有限空間內需進行心臟翻動與精細縫合，對手術團隊技術要求極高，但整體手術時間並未明顯增加，顯示技術已趨成熟穩定。

陳建銘說，手術最大亮點在於導入術中拔管機制，讓病人在手術過程中即脫離呼吸器，術後迅速清醒，甚至可於短時間內進水，透過ERAS整合照護流程，可有效降低呼吸器相關併發症風險，並縮短恢復時間，目前相關流程已逐步在院內常規化。

耕莘醫院表示，高齡病人往往對開胸手術存有疑慮，微創手術結合快速恢復策略，不僅降低身體負擔，也提升治療接受度，此次成功案例展現心臟手術與整體照護整合的進步，未來將持續優化醫療品質，提供更多元且安全的治療選擇。

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