何超蕸、吳文忻抗癌》不是晚期才危險 醫曝乳癌原位癌也暗藏危機

乳癌就算是原位癌都不要掉以輕心，多年來位居女性癌症發生率第1位。從賭王何鴻燊愛女何超蕸（左圖，信德集團官網）到港姐吳文忻（右圖，取自吳文忻IG）都因乳癌復發，生活驟變甚至失去生命。許維恩原本以為罹患原位癌，沒想到切除手術後病理化驗為1期。（取自臉書及官網）

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣，乳癌多年來位居女性癌症發生率第1位。從賭王何鴻燊愛女何超蕸到港姐吳文忻都因乳癌復發，生活驟變甚至失去生命。乳房專科醫師賴鴻文指出，很多人以為第0期乳癌最安全，其實不然，就算是原位癌，完成治療是很重要的。

44歲許維恩在健檢發現其乳房有一顆不規則腫瘤，切片結果顯示為乳癌原位癌，而早期乳癌治療選項包括乳房全切除，或部分切除合併放療。考量到工作對外觀的需求，以及乳房內仍有其他良性腫瘤需長期追蹤，許維恩與醫師討論後，決定採取乳房全切除合併重建手術，術後病理報告確認為第一期。

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賴鴻文在臉書專頁「乳房專科賴鴻文醫師」發文分享，婦女不必聞癌色變，不管哪一個年齡層就算是罹患乳癌，哪怕是原位癌都不要掉以輕心。

他表示，曾有一位65歲患者的真實故事，在檢查中發現原位癌，順利完成手術，甚至做了乳房重建，原本以為，一切就此結束。但一年後回診，影像上再次出現腫瘤─乳癌復發。

賴鴻文指出，不要以為零期很輕微、沒有擴散就沒事，開完刀就好。 這3點錯誤認知，完全忽略一件事，雖然早期乳癌「預後好」，但前提是治療要完整。而這位患者當時的腫瘤範圍較大、分級較高、切除邊緣較接近。醫療團隊有建議，可考慮術後放射線治療，降低復發風險，但她當時選擇先觀察。一年後，復發發生了。

雖然，她在一年後復發，也屬於早期發現，並未讓乳癌肆虐。賴鴻文苦口婆心地建議，若乳房保留手術後腫瘤較大，且有淋巴轉移，切緣接近或不乾淨疑慮，一要完成電療，以免乳癌復發。

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