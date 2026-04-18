健康網》賭王千金何超蕸不敵乳癌復發 醫警乳癌細胞恐潛伏20年

已故澳門「賭王」何鴻燊的女兒、信德集團執行董事何超蕸不敵乳癌復發。乳癌主治醫師俞志誠指出，乳癌與其他癌症不同，若5年內未出現復發，也無法確保它不會再復發。（取自信德集團官網）

〔健康頻道／綜合報導〕已故澳門「賭王」何鴻燊的女兒、信德集團執行董事何超蕸不敵乳癌復發，據了解，她身後留下百億元遺產，令人不勝唏噓。根據台灣癌症防治網衛教資料指出，乳癌與其他癌症不同，若5年內未出現復發，也無法確保它不會再復發。

60歲何超蕸是何鴻燊與二太太藍瓊纓所生的第三個女兒。美國加利福尼亞州佩珀代因大學畢業，2018年獲香港大學頒授名譽大學院士頭銜，是信德集團執行董事，未結過婚，無兒無女。據外媒報導，她乳癌復發，在香港養和醫院治療。

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根據近期研究顯示，三陰性乳癌的復發率高峰期為第3年，賀爾蒙接受體陽性乳癌則在第4年，爾後未來的復發風險只有每年約2%，而賀爾蒙接受體陽性乳癌通常生長較緩慢，所以有些患者會在初始診斷後10年甚至20年，才出現復發，這種延遲性復發，乳癌主治醫師俞志誠表示，很可能與患者停止服用賀爾蒙阻斷劑、改變飲食習慣、或其他影響休眠癌細胞之局部環境因子有關。

俞志誠指出，局部復發是乳癌重新出現在殘餘的乳房組織，而區域性復發是乳癌在腋下淋巴結或鎖骨周遭復發。不過，新的標靶治療、賀爾蒙藥物、免疫療法等不斷研發，醫師已能夠控制甚至治好部份局部或區域性復發的病人。

乳癌在早期就可能有癌細胞脫離原部位而隱藏在其他部位，並沒有被全身性治療殺死，等過了一段時間，體內環境產生變化，這些細胞就會甦醒開始複製、生長。

俞志誠在臨床上發現，乳房保留手術後會有一定的比例發生局部復發，但發生的時候多半出現在原發腫瘤附近，約在初始治療後2至5年發生。局部復發最初大都沒症狀，可能只是乳房外型或感覺產生變化，若放射治療後超過1至2年，發現乳房有任何變化，一定要請乳房外科醫師安排乳房影像檢查。

他表示，文獻上有一回溯性研究顯示，約80%的局部復發是患者自行發現的，但還是有部分是在乳房影像定期檢查時發現。雖然醫師常以影像追蹤檢查甚至核磁共振來區分局部復發或疤痕組織，但唯有穿刺切片才能得到肯定的結果。通常粗針穿刺切片就足以達到目的，但有部分需手術切片才能確診。

另外還有一種情況也稱局部復發，但那根本不是真正的局部復發，即在乳房其他部位生成全新的癌症， 這是新原發癌常在原發癌後許多年才出現，其病理特性與原始癌不太相同。有大型臨床研究發現在女性初次確診乳癌後，進行後續追蹤而發展出第二癌症的比率約為15-23%。這類病人雖然在統計上被歸類為乳房保留術後的局部復發，但在治療上，醫師會將它視為全新的癌症來處理。

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