健康網》吳文忻乳癌擴散肝、腦！醫曝驚人數據：這樣治療存活率衝70％

港姐吳文忻是抗癌勇士，儘管乳癌第4期，轉移至肝、腦，她依然努力抗癌。台灣癌症基金會衛教資料指出，原發乳房腫瘤一定要處理，不管轉移到哪裡，切除後存活率明顯提高。（取自吳文忻IG）

〔健康頻道／綜合報導〕港姐吳文忻是抗癌勇士，日前她不僅將自己頭髮剃成「男孩頭」還趁著自己身體感覺不錯，跟著友人出海吹風。她面對自己的乳癌復發且已是第4期，從未放棄自己，還稱自己的頭髮是「男仔頭」。台灣癌症基金會衛教資料指出，所有罹患乳癌的病友，最擔心的就是疾病轉移，也就是腫瘤從原發的乳房擴散出去，到達肺臟、肝臟、骨骼，甚至是腦部等其他身體部位。

吳文忻在前（2024）年乳癌復發，去年3月已確診為第4期，今年月初又透露，經電腦掃描報告，顯示癌細胞已擴散至肝臟約3公分，及腦部左右各發現1公分的腫瘤。原本她要入院進行化療，卻因擴散情況併發，心、肺大量積水，因此，接受穿刺手術，在4天內共抽出了約1.5公升（1500ml）的胸腔積水。如今，正在克服肺炎後，即進入化療治療。

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港姐吳文忻趁著天氣還不錯，自己身體狀況還可以，跟著友人出海。（取自吳文忻IG）

根據台灣癌症防治網衛教資料指出，很多乳癌病患一聽到癌細胞轉移到骨頭或肝臟，就覺得「完了，處理乳房也沒用」。但 2026年最新研究翻轉了這個觀念！研究發現，如果癌細胞只跑去一個地方（寡轉移），切除乳房原發腫瘤，死亡風險竟然能降低近40%！

第4期（轉移性），但癌細胞很「專一」，只跑到單一遠端器官（像是只到骨頭、只到腦、或只到肝）。美國杜克大學醫學中心Nierenberg博士認為寡轉移性乳癌可能是一種獨立的疾病實體。

台灣癌症防治網指出，對於新診斷的寡轉移性乳癌患者，儘管單純乳房切除術或/和乳房切除術聯合轉移灶消融術治療，皆可能帶來整體存活期的延長。一再強調，原發乳房腫瘤一定要處理，不管轉移到哪裡，切除後存活率明顯提高，另外，千萬不要只去治療轉移的部位，卻忽略原發乳房腫瘤，那是本末倒置。

依分期（IVA-IVD）分層後，接受單純乳房切除術組和接受乳房切除術聯合轉移灶消融術治療組在IVA期、IVB期和IVC期的整體存活期最高。不管是骨轉移、肝轉移、腦轉移，切乳房+處理轉移，肝轉移的存活期高達70.3%。

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