讓台灣被國際看見！台灣醫師研究登國際失智症會議 國旗飄揚里昂

許景琦醫師在阿爾滋海默症全球大會，發表「抗發炎飲食（地中海飲食）有助降低阿茲海默症死亡風險」研究。（許景琦提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕失智症領域指標盛會「阿茲海默症全球大會議」昨（16）在法國里昂登場，台灣不僅以會員國身分參展，由台灣失智症協會代表設立展位，國內精神科名醫許景琦應邀擔任專題講師，發表「抗發炎飲食（地中海飲食）有助降低阿茲海默症死亡風險」研究，並帶著中華民國國旗在會場展示，與世界70國頂尖精神醫療團隊交流，讓台灣的醫療究揚名於國際舞台。

大會發表來自全球阿茲海默症最新研究與趨勢，許景琦發表抗發炎飲食跟阿茲海默症致死率的關係的醫療研究，國際阿茲海默症主席Meera Pattaburama到場聆聽，並讚譽該研究從大數據來分析阿茲海默症與營養、飲食的關係，對於全球人類現正共同面臨的失智症威脅，具有重大的意義，從預防來改善、診斷，為國際阿茲海默症大會最重視的議題之一。

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許景琦醫師獲邀在法國里昂登場的阿爾滋海默症全球大會，發表英文版研究論文。（許景琦提供）

許景琦強調，研究證明地中海型的飲食能夠預防阿茲海默症的進程（尤其是針對男性跟非西班牙裔的白人尤其顯著），對於醫療界在預防失智症致死率的方法提供了非常具體的論述，他以全英文發表醫學研究報告，演講會後也引自德國、香港、法國學者的興趣討論。

許景琦特別攜帶中華民國國旗在會場展示，讓台灣的醫療在國際舞台上被看見，他考量近期國際局勢與航程順利，放棄在杜拜轉機，改由上海轉機飛往法國，耗時近20個小時才平安完成這場旅程。

許景琦利用在法國停留期間，與全世界70國頂尖精神醫療團隊交流，希望藉此次研究成果分享，提升台灣精神醫療領域的國際知名度，實質幫助失智症患者延年益壽、提高生活品質，增進全人類健康的福祉。

許景琦醫師獲邀在阿爾滋海默症全球大會發表英文版研究論文，他攜帶國旗在會場展示。（許景琦提供）

許景琦（左二）獲邀在法國里昂登場的阿爾滋海默症全球大會發表研究論文。（許景琦提供）

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