癌細胞為何難以根除？研究揭「生存模式」：它會換裝躲過治療

癌細胞示意圖。最新研究發現，癌細胞會透過「身分切換」進入生存模式，藉此躲避藥物攻擊。（圖擷取自 Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為什麼抗癌藥物起初有效，過一段時間後癌細胞卻會再度增生？最新研究提出一種新的解釋方式：癌細胞並非僅靠基因突變生存，而是具備類似「換裝」的身分切換能力，能藉此躲避治療藥物的攻擊。

根據《經濟學人》報導，這項研究針對癌細胞的「抗藥性」提出機制解讀，由紐約大學格羅斯曼醫學院團隊進行，相關成果已發表於國際權威期刊《自然》（Nature）。研究人員透過單細胞定序技術，觀察黑色素瘤細胞在治療過程中的動態變化，顯示癌細胞在受藥物壓力時會出現明顯的狀態轉換。

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研究團隊發現，癌細胞在面對藥物攻擊時，會主動進入一種「生存模式」。研究人員將此過程比喻為一場身分偽裝。簡言之，就是癌細胞會臨時改變自己的特徵，讓藥物找不到目標。

癌細胞不再維持原本的狀態，而是切換成另一種身分，這讓原本針對特定特徵設計的藥物失效。研究人員將這種現象標記為「表觀遺傳重塑（Epigenetic reprogramming）」。

問題不是藥物沒效，而是癌細胞變臉太快。這種機制讓癌細胞不必等待基因突變，並可在較短時間內完成轉型。這種狀態轉換機制導致治療初期雖然能殺死大部分細胞，但殘留的細胞會透過「換裝」存活下來，進而導致癌症復發。

這項基礎科學發現提供新的觀察方向。研究人員認為，未來科學家可望開發出「組合療法」，在給予抗癌藥的同時也限制癌細胞切換身分的能力，降低其逃避藥物攻擊的機會。

不過，醫界強調，這項發現目前仍屬於基礎細胞機制的探討。未來是否能直接以此機制研發出有效的新藥組合，仍需進一步的臨床醫學驗證。然而，這項研究已為理解癌細胞如何對治療產生抗性，提供了重要的線索。

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