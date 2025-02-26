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健康網》口水預防過敏？ 醫破迷思、教4方法提升免疫

2025/02/26 09:32

艾莉絲解釋，口水的主要功能是保護口腔健康、幫助消化和潤滑口腔，雖然對人體健康有益，但並沒有任何科學證據顯示口水能預防過敏；圖為情境照。（圖取自freepik）

艾莉絲解釋，口水的主要功能是保護口腔健康、幫助消化和潤滑口腔，雖然對人體健康有益，但並沒有任何科學證據顯示口水能預防過敏；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近來網路上流傳「用口水預防過敏」的說法，引發不少民眾關注。台北潤中醫診所院長、皮膚科專科醫師艾莉絲在其臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」提醒，口水雖有保護口腔與幫助消化的功能，但並非「特效藥」，無法預防過敏，應以科學方法提升免疫力，才能有效改善過敏，包含遠離過敏原、增強免疫力、規律運動與心理健康、就醫治療。

口水的功能有限 非靈丹妙藥

艾莉絲解釋，口水的主要功能是保護口腔健康、幫助消化和潤滑口腔，雖然對人體健康有益，但並沒有任何科學證據顯示口水能預防過敏。過敏是因免疫系統對無害物質（如花粉、塵蟎、動物毛髮）產生過度反應引起，並非口腔細菌所致。因此，試圖以口水來「預防過敏」並不具備實際療效。

艾莉絲說，瞭解自身的過敏來源，並盡量避免接觸。例如，使用空氣清淨機、抗塵蟎寢具等，都有助於降低過敏發作的機率；圖為情境照。（圖取自freepik）

艾莉絲說，瞭解自身的過敏來源，並盡量避免接觸。例如，使用空氣清淨機、抗塵蟎寢具等，都有助於降低過敏發作的機率；圖為情境照。（圖取自freepik）

科學預防過敏 從生活習慣做起

針對如何有效預防過敏，艾莉絲提出以下建議：

1. 遠離過敏原：瞭解自身的過敏來源，並盡量避免接觸。例如，使用空氣清淨機、抗塵蟎寢具等，都有助於降低過敏發作的機率。

2. 增強免疫力：維持均衡飲食、多攝取蔬果，能提升身體的自我修復與抵抗能力。

3. 規律運動與心理健康：適度運動促進血液循環，減少壓力，有助於提升整體免疫力。

4. 尋求專業治療：若過敏症狀嚴重影響生活，應及時就醫，接受脫敏治療或其他專業醫療方案。

建立健康生活 避免迷信偏方

醫師提醒，面對健康問題，應以科學方法與正確觀念為優先，避免迷信未經證實的偏方。透過遠離過敏原、提升免疫力與適當治療，才能有效預防與改善過敏，享受更健康的生活。

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