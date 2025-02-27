「精油滴口罩」剋流感？ 醫師給出正解

「精油滴口罩」來預防流感，在網路引起熱烈討論；示意圖。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕流感持續延燒，一些防疫小偏方，在網路引發討論，有人就提到「聽說精油能殺菌，可滴在口罩嗎？」，不少回應都推薦使用阿嬤神物「白花油」；對此，醫師解答，打疫苗、戴口罩、勤洗手等才能有效降低感染風險。

網友在Dcard發文，最近流感有點可怕，看到新聞寫只要聞15分鐘的精油可以殺毒，怎麼吸法？直接滴在口罩裡可以嗎？並附上2020年澳洲的大學研究相關報導連結，引發議論。

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有人認為打疫苗最重要，精油只能輔助；也有人科普，病毒一旦進入鼻腔就註定感染，聞再多精油也沒用。

還有網友歪樓，直說若一般精油聞起來太嗆，含有尤加利的白花油剛剛好，甚至笑稱阿嬤教過，在口罩滴幾滴，可兼具殺菌的雙重防護，還能提神。

有人提到曾經流行的口罩香氛扣，認為滴白花油應該就是這個道理；更有網友指出，含有茶樹、胺葉油、尤加利等成分的精油，基本上對抗病毒有一定作用，但要注意濃度不要太高、勿長期使用，以免嗅覺疲勞。

有些網友則不太建議直接滴在口罩上，可以使用精油貼片，確保口罩的防禦力；有網友再討論時，提到白花油也具胺葉油、尤加利的成分，對抗病毒入侵、提高免疫力有加分，但並非百分百；也有網友不表認同。

對此，奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇指出，精油對抗病毒的效果尚不明確，民眾應注重基本的防疫措施，例如勤洗手、佩戴口罩、接種疫苗才是。

莊照宇也說，諾羅病毒、輪狀病毒、腸病毒、鼻病毒與腺病毒等，光用酒精乾洗手是無效的，建議以肥皂濕洗手，才能有效清除病原。

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