中年男照胃鏡揭食道癌中晚期 早期無徵兆！難吞嚥才發現

烏日林新醫院醫師蘇品碩，在患者中段食道發現2公分暗紅病灶。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區戴先生 （50多歲）從事服務業，近半年持續上腹疼痛伴隨暈眩，喝酒後特別明顯，經烏日林新醫院切片查出罹患食道鱗狀上皮細胞癌第3期，已到癌症中晚期進程，經放射治療合併化學治療，轉介外科手術切除淋巴追蹤，院方表示，國內食道癌早期無徵兆以中年男性居多，9成以上患者拖到吞嚥困難才就醫。

藝人方文琳（59歲）在2024年罹患食道癌引發國人重視，烏日林新醫院表示，其實國內患者以男性居多，9成以上食道癌患者發現吞嚥困難時，往往腫瘤已阻塞食道超過6成，戴姓患者原以為胃食道逆流、胃潰瘍，經胸部電腦斷層及正子掃描，才揪出中段食道有一處約莫2公分極不明顯暗紅病灶。

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烏日林新醫院胃腸肝膽科醫師蘇品碩說，病灶合併約0.3公分小瘜肉，往往容易忽略，經切片檢查確認為食道鱗狀上皮細胞癌第3期，確立腫瘤分期後，持續接受放射合併化學治療，後續電腦斷層發現疑似淋巴結移轉，最後轉介外科手術切除腫瘤，並在胃腸肝膽科門診持續追蹤。

蘇品碩表示，患者平時有吸菸喝酒及嚼檳榔習慣，在台灣，多數食道癌發現已是中晚期，僅有不到1成患者能在初診驗出早期癌症，而早期食道癌幾乎不會造成身體不適，因此常被忽略。

醫療團隊指出，抽菸、喝酒、嚼檳榔，愛吃過燙食物、醃漬食物，或長期有胃食道逆流患者多為高風險族群，在治療方面，針對第一期局部早期食道癌以手術根治性切除腫瘤，第二、三、四期的局部晚期食道癌，則進行放射治療合併化學治療及手術治療，呼籲患者早期發現、診斷接受治療。

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