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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

誤信偏方傷口抹蒜泥！傷口潰爛險引起蜂窩性組織炎

2025/06/19 12:23

雙和醫院皮膚科醫師翁子玉表示，皮膚遭蚊蟲叮咬，切勿聽信網路傳言、坊間偏方，極可能導致感染發生，輕則發炎，重則細菌入侵、擴散。（雙和醫院提供）

雙和醫院皮膚科醫師翁子玉表示，皮膚遭蚊蟲叮咬，切勿聽信網路傳言、坊間偏方，極可能導致感染發生，輕則發炎，重則細菌入侵、擴散。（雙和醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕日前一名中年婦女因蚊蟲叮咬引起搔癢難耐，除過度搔抓外，也認為大蒜辛辣、刺激有消毒作用，便將大蒜搗成泥塗抹在叮咬處，引起極度疼痛不適，前往皮膚科就醫求助，醫師發現被叮咬處已出現一片紅腫發炎，局部細菌感染潰瘍，險些引起蜂窩性組織炎，經傷口護理、藥物治療後逐步好轉。

部立雙和醫院皮膚科醫師翁子玉表示，夏季是戶外運動旺季，除防曬、預防熱傷害外，也得留意各類蚊蟲對皮膚的侵擾，一般來說，叮咬處只要避免搔抓，輔以清水沖洗、冰敷來緩解癢感即可，若出現過敏反應，如紅腫、丘疹、水泡、水腫或發燒，應盡速就醫，切勿聽信網路傳言、坊間偏方，極可能導致感染發生，輕則發炎，重則細菌入侵、擴散，嚴重時甚至需要住院治療，得不償失。

另外，夏季日照與高溫，除曬傷外，也可能導致熱傷害與皮膚慢性損傷發生。其中，上午10點至下午2點是紫外線（UV）最強的時段，長時間曝曬後，皮膚可能出現紅腫、灼熱、刺痛感，甚至水泡與脫皮；曬傷雖屬急性發炎反應，但長期後果不容忽視，有皮膚老化、皮膚癌風險。

翁子玉指出，不少民眾會選擇敷用蘆薈、絲瓜水、小黃瓜或馬鈴薯片等天然植物，期待具有消炎、保濕、退紅的效果，這些「天然植物」雖聽起來親膚，但未經處理直接敷用可能引起接觸性皮膚炎或光敏反應。

翁子玉說，錯誤處置曬傷肌膚的情況，反倒會使曬傷加重、延後修復。建議應使用經皮膚測試、安全製程的護膚品，如含蘆薈（Aloe vera extract）、泛醇（Panthenol）、積雪草萃取（Centella asiatica）等具舒緩修復功能的醫學美容產品，才能達到消炎效果又降低過敏風險。

翁子玉醫師建議，夏季皮膚保健可秉持「保持乾爽通風」、「適度清潔保濕」、「正確防曬不可少」與「蚊蟲叮咬別搔抓」4項原則，確保皮膚健康。

有民眾誤信偏方，在傷口抹蒜泥，造成傷口潰爛，險引起蜂窩性組織炎。（雙和醫院提供）

有民眾誤信偏方，在傷口抹蒜泥，造成傷口潰爛，險引起蜂窩性組織炎。（雙和醫院提供）

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