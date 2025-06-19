自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄病媒蚊孳生源 高陽性率熱區在「市場」！登革熱疫情恐升

2025/06/19 09:40

高雄病媒蚊孳生源陽性率市場20％最高，憂登革熱疫情恐升溫趨勢。（衞生局提供）

高雄病媒蚊孳生源陽性率市場20％最高，憂登革熱疫情恐升溫趨勢。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市夏季高溫溼熱，加上近期氣溫上升且連續降雨，正是蚊蟲孳生旺盛時期，衛生局病媒蚊密度監測顯示，第24週陽性容器率達9.6%，已較第19週（7.1%）上升35%，近期針對高風險場域所做的稽查，也在人潮聚集的市場，發現有最高的20%陽性率，登革熱已有升溫跡象。

衛生局今（18）日表示，市府防疫團隊近期針對高風險場域進行稽查，今（114）年5月18日至6月7日，已查察64處工地、139處空屋、487處空地及20處市場，結果以市場20%陽性率最高、空屋12.2%居次，查獲陽性容器以桶缸盆甕占比35.07%最高，顯示居家環境周圍及人潮集聚處仍有易孳生病媒蚊風險。

由於市場的陽性率最高，加上市場人潮密集，對於本土型登革熱有加柴火之味，衛生局提醒市民要落實「巡、倒、清、刷」，雨後48小時加強清除環境積水容器，有效防止病媒蚊孳生。

衛生局指出，登革熱病毒傳播的媒介「斑蚊」，在30度的高溫下，最快只要6天就能從卵孵化成病媒蚊，若未確實清除孳生源，一但有帶登革熱病毒民眾及斑蚊進入社區，病媒蚊密度將大幅攀升，疫情就可能爆發流行，民眾必須徹底清除病媒孳生源，尤其是雨後更應主動清除戶內外積水容器，才是防治登革熱最根本的方法。

此外，今年截至6月17日，全國登革熱境外移入確診病例共79例，入境國家以印尼36例最多，其中高雄市累計8例境外移入個案，以印尼籍5例居多，因應暑假旅遊旺季，國際旅遊頻繁，衛生局提醒民眾出境至東南亞或中南美等登革熱流行地區旅遊時，要做好防蚊措施，穿淺色長袖衣褲、塗抹防蚊液及落實入境14天內自主監測

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中