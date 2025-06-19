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高雄病媒蚊孳生源 高陽性率熱區在「市場」！登革熱疫情恐升
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市夏季高溫溼熱，加上近期氣溫上升且連續降雨，正是蚊蟲孳生旺盛時期，衛生局病媒蚊密度監測顯示，第24週陽性容器率達9.6%，已較第19週（7.1%）上升35%，近期針對高風險場域所做的稽查，也在人潮聚集的市場，發現有最高的20%陽性率，登革熱已有升溫跡象。
衛生局今（18）日表示，市府防疫團隊近期針對高風險場域進行稽查，今（114）年5月18日至6月7日，已查察64處工地、139處空屋、487處空地及20處市場，結果以市場20%陽性率最高、空屋12.2%居次，查獲陽性容器以桶缸盆甕占比35.07%最高，顯示居家環境周圍及人潮集聚處仍有易孳生病媒蚊風險。
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由於市場的陽性率最高，加上市場人潮密集，對於本土型登革熱有加柴火之味，衛生局提醒市民要落實「巡、倒、清、刷」，雨後48小時加強清除環境積水容器，有效防止病媒蚊孳生。
衛生局指出，登革熱病毒傳播的媒介「斑蚊」，在30度的高溫下，最快只要6天就能從卵孵化成病媒蚊，若未確實清除孳生源，一但有帶登革熱病毒民眾及斑蚊進入社區，病媒蚊密度將大幅攀升，疫情就可能爆發流行，民眾必須徹底清除病媒孳生源，尤其是雨後更應主動清除戶內外積水容器，才是防治登革熱最根本的方法。
此外，今年截至6月17日，全國登革熱境外移入確診病例共79例，入境國家以印尼36例最多，其中高雄市累計8例境外移入個案，以印尼籍5例居多，因應暑假旅遊旺季，國際旅遊頻繁，衛生局提醒民眾出境至東南亞或中南美等登革熱流行地區旅遊時，要做好防蚊措施，穿淺色長袖衣褲、塗抹防蚊液及落實入境14天內自主監測
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