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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

皮膚癢不停 竟是腎病徵兆！醫：尿毒性搔癢恐致死

2025/06/19 11:08

醫師提醒，尿毒性搔癢應納入透析患者常規照護中，早期辨識並結合跨科治療，有助改善生活品質與心理健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，尿毒性搔癢應納入透析患者常規照護中，早期辨識並結合跨科治療，有助改善生活品質與心理健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者劉詠韻／台北報導〕癢到睡不著，竟可能是慢性腎臟病患者常見，卻被忽略的併發症！70歲陳先生長期接受血液透析，卻為全身無法止癢所苦，夜晚輾轉難眠，經醫師診斷才確診為「尿毒性搔癢症」。台北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科主治醫師柯玫如提醒，尿毒性搔癢應納入透析患者常規照護中，早期辨識並結合跨科治療，有助改善生活品質與心理健康。

柯玫如表示，尿毒性搔癢症常見於慢性腎臟病或透析患者，與體內毒素累積、免疫反應異常、神經傳導失調及皮膚屏障功能受損有關。這類搔癢不僅影響生活品質，同時造成焦慮、憂鬱，甚至提高死亡風險，對慢性腎臟病患者而言，規律透析是生活的一部分，但部分患者卻長期飽受癢到睡不著的困擾。

柯玫如指出，目前臨床治療以多管齊下的整合方式進行，包括：

第一「保濕護理」：早晚規律擦拭高效保濕乳霜，改善乾裂與皮膚屏障功能。

第二「藥物治療」：經醫師評估使用止癢藥物，惟因腎功能異常，須慎重調整劑量。

柯玫如續指，透析與飲食調整，由腎臟科醫師調整透析參數，搭配衛教師指導飲食，減少磷攝取與毒素累積；以及接受紫外線光線治療，每週2至3次全身性紫外線治療，有助改善慢性發炎及異常免疫反應；最後是「心理與睡眠支持」，建立良好睡眠習慣，協助緩解因搔癢引起的情緒壓力與失眠問題。

接續前面的例子，陳先生接受3個月的整合性治療後，瘙癢的狀顯著改善，不僅夜間睡眠恢復穩定，也大幅減少抓癢造成的皮膚損傷與感染風險。醫療團隊呼籲，尿毒性搔癢症絕非小病，應納入慢性腎臟病及透析患者的常規照護計畫中，透過早期辨識與跨科別合作治療，有助提升腎友的生活品質與心理健康。

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