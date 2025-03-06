卓蘭健康嘉年華整合性篩檢 3／8早上7點登場

卓蘭健康嘉年華整合性篩檢，3月8日早上7點登場。示意圖，與此次篩檢無關。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部公布國人大死因排行，癌症已連續40年蟬聯死因之首。苗栗縣政府衛生局結合卓蘭鎮衛生所、梧棲童綜合醫院等醫療院所資源，將於8日早上7點至10點30分於卓蘭鎮果菜市場理「卓蘭鎮2025全民健康檢查」邀請鄉親朋友踴躍參與篩檢。

苗栗縣政府衛生局表示，活動健檢內容包含成人健檢、BC型肝炎篩檢、癌症篩檢（子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌）、胸部X光檢查、長者營養評估、長者心理健康問卷、新冠疫苗及長者肺炎鏈球菌疫苗等多項服務。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣政府衛生局也提醒，除了癌症，慢性病如糖尿病、高血壓及高血脂等，也對國人健康構成長期而隱性的威脅，慢性疾病若未能及時控制，可能導致更嚴重的健康問題，進一步增加家庭與社會的醫療負擔。因此，舉辦整合性健康篩檢活動，不僅能針對癌症進行篩檢，也能檢測並評估慢性病的風險，為民眾提供全面的健康管理服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法