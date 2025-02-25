謠言終結站》蜂蜜滴眼能治乾眼症？ 醫：症狀加劇還恐感染

醫師澄清，蜂蜜的確有抗菌作用，但眼睛是一個超級敏感的器官，蜂蜜滴眼可能加劇乾眼症狀甚至引發細菌感染；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，有人說用蜂蜜滴眼睛能靠天然抗菌力治療乾眼症，是真的嗎？」高雄諾貝爾眼科診所執行長粘靖旻澄清，蜂蜜的確有抗菌作用，但眼睛是一個超級敏感的器官，蜂蜜滴眼可能加劇乾眼症狀甚至引發細菌感染。想要告別乾眼症，應該充足補水、改善用眼環境、正確用藥、尋求專業醫師協助。

蜂蜜滴眼小心細菌感染

別讓幻想代替科學！粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文表示，把蜂蜜滴進眼睛，形同將花蜜直接送進蜂巢，招來的不是蜜蜂，而可能是細菌感染、刺激和更嚴重的乾眼症。乾眼症的問題，源於眼睛缺乏足夠的淚液，或者淚液蒸發過快。蜂蜜可沒辦法補水，更不能解決淚膜的不穩定。

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想要告別乾眼症，以下才是真正有效的方式：

●補充水分：保持身體水分充足，眼睛才能保持濕潤。

●改善環境：減少屏幕時間、避免空調直吹，為眼睛創造舒適的環境。

●正確用藥：使用人工淚液或專業醫師開的眼藥水，不要迷信偏方。

●尋求專業：如果乾眼症嚴重，及早就醫，醫師能針對你的情況提供最佳治療方案。

醫師提到，要治療乾眼症，應該使用人工淚液或專業醫師開的眼藥水，不要迷信偏方。（圖取自photoAC）

對抗乾眼症靠科學

粘靖旻強調，乾眼症也許會讓人看世界模糊一點，但追求清晰視界和健康的路上，請相信科學，而不是偏方。真正的勇敢，是對不合理的說法說「不」，對科學和專業說「是」。並表示，生活裡我們常被各種「天然秘方」迷惑，但眼睛這麼重要的器官，不應隨意拿來實驗，為了健康的未來，應勇敢拒絕不科學的說法，踏實追求專業的治療。

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