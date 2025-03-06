亞洲女性乳癌年齡層較歐美年輕5至10歲 篩檢年齡層擴大成關鍵

台北市立聯合醫院婦幼院區乳房外科主治醫師謝佳蓉說，亞洲女性乳癌發生年齡較歐美年輕5至10歲，擴大篩檢年齡對預防乳癌至關重要；情境照。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕乳癌是台灣婦女發生率最高的癌症，台北市立聯合醫院婦幼院區乳房外科主治醫師謝佳蓉說，乳癌發病率基本上會隨著年齡增長而增加，但與其他癌症的最大區別在於，有可能在相對年輕的時候便患上乳癌，尤其亞洲女性，乳癌發生年齡較歐美國家年輕5至10歲，近十年臨床發現，越來越多20至30歲女性確診乳癌。因此，了解乳癌特徵，對於早期發現和治療非常重要，需要謹慎面對。

依據衛生福利部2022年國民健康署癌症登記資料及2023年死因統計，2022年有1萬7366位婦女罹患乳癌，2023年有2972名婦女死於乳癌；近年女性乳癌標準化發生率呈上升趨勢，標準化死亡率持平。2022年標準化發生率及死亡率分別為92.0及13.1（每十萬人口），其中標準化發生率較2021年的82.5上升9.5。由於第零期至第二期乳癌五年存活率超過9成，第四期乳癌五年存活率卻只剩下4成，因此早期發現、早期治療成為乳癌患者治療關鍵。

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謝佳蓉表示，女性荷爾蒙與乳癌的發生密切相關，初經早或停經晚、從未生育或較晚生育、未哺乳的女性，罹患乳癌風險增加，此外，雌激素雖然主要由卵巢分泌，但體內還有其他來源，因此即使進入更年期後，也有可能罹患乳癌。其他危險因子則包含家族病史、相關基因變異曾經得過相關癌症的過去病史、服用荷爾蒙藥物等。

她說，乳癌常見可能症狀包含腫塊、乳頭異樣分泌物、乳頭凹陷、左右乳房形狀不同或外型改變、局部凹陷或凸出、皮膚變化如橘皮樣、紅腫、或潰瘍，罷部分初期沒有症狀，也不會疼痛，甚至沒有腫塊，因此要早期發現，乳房影像學檢查就相當重要。

謝佳蓉指出，乳房X光攝影檢查是目前國際上最具醫學實證，可有效提早發現並改善預後的乳癌篩檢方法，而對於亞洲女性緻密型乳房，除了乳房X光攝影檢查之外，輔以超音波檢查，加強對緻密型乳房內的腫瘤之辨別，以及是否已經擴散到周圍的腋窩淋巴結，兩項檢查互補，各有優缺點，無法互相取代。

她也提及，今年起每二年一次的乳癌篩檢（乳房X光攝影檢查）除了原本45至69歲女性外，延伸年齡擴大至40至44歲及70至74歲女性。

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