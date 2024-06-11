健康網》控糖10蔬菜一次曝光！ 醫：它促分泌胰島素

醫師表示，苦瓜中含有苦瓜苷，能刺激胰臟分泌胰島素，可降低血糖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日炎熱，涼拌食物吃起來真清爽！初日診所減重科暨家醫科醫師許芷瑜在臉書專頁與Youtube發影片分享，常做於涼拌好物的苦瓜中含有苦瓜苷，能刺激胰臟分泌胰島素，可降低血糖。另外她也分享其他控糖蔬菜，包括：羽衣甘藍、蘆筍、地瓜葉、洋蔥、黑木耳、綠花椰菜、青椒、小黃瓜，以及海帶。

4項糖尿病診斷標準

據國健署統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以25,000名的速度持續增加，糖尿病及其併發症影響健康不容小覷。其可分為第1型糖尿病（胰島細胞遭破壞，造成胰島素缺乏）、第2型糖尿病（胰島素阻抗，及合併相對胰島素缺乏）、其他型糖尿病、妊娠型糖尿病等。診斷標準包括以下4項，其中非懷孕狀況下，只要前3項重複驗證2次以上，符合其中1項即可診斷為糖尿病：

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●糖化血色素（HbA1c）≧6.5%。

●空腹血漿血糖糖友≧126 mg/dL。

●口服葡萄糖耐受試驗第2小時血漿血糖≧200 mg/dL。

●典型的高血糖症狀（多吃、多喝、多尿與體重減輕）且隨機血漿血糖≧200 mg/dL。

醫師提到，小黃瓜低GI、水分含量高，可快速產生飽足感，對血糖影響小。（資料照）

控制血糖 飲食下手

許芷瑜分享10種控糖蔬菜，像是黑木耳，不只能控制血糖，還能降膽固醇，預防心血管疾病：

●苦瓜：苦瓜苷能刺激胰臟，分泌胰島素，有降低血糖的效果。

●羽衣甘藍：富含鈣、鉀、鎂、維生素A、K，以及膳食纖維等，其中鎂能提升細胞利用葡萄糖的效率。

●蘆筍：富含葉酸，有利於調節血糖，降低胰島素阻抗。

●地瓜葉：含有豐富的膳食纖維、植化素，能協助避免血糖快速攀升。

●洋蔥：含有槲皮素，與降血糖藥物相似，可維持正常血糖代謝功能。

●黑木耳：富含水溶性纖維，對於降低膽固醇、預防心血管疾病、控制血糖都非常有幫助。

●綠花椰菜：蘿蔔硫素可幫助控制血糖、護肝。

●青椒：青椒含有豐富的維生素C、纖維，有助於血糖的控制。

●小黃瓜：低GI、水分含量高，快速產生飽足感，且對血糖影響小。

●海帶：富含碘，而碘為構成甲狀腺素的主要成分，能幫助調節血糖的穩定。

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