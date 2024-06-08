健康網》「漂白水治香港腳」恐害腳爛！ 中醫曝改善小撇步

中醫師強調，若為香港腳患者，切記不要與人共用洗衣機，以免相互傳染；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有一名女性聽信偏方，用漂白水泡香港腳，不料不但沒改善，反倒越泡越嚴重！中醫師王大元提醒，漂白水具腐蝕性，反倒會引起嚴重的皮膚發炎和潰爛，建議除了治療外，改善濕熱環境，也可用溫水浸泡腳部，並於泡完後輕抹滑石、芒硝等粉末隔絕感染和保持乾爽。另外，飲食上減少食用辛辣燥熱、肥甘油膩和酒類，保持腳掌通風乾爽，選擇透氣鞋子和吸汗襪子，切記不要與人共用洗衣機，以免相互傳染。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文分享，最近有一名女子因感染香港腳就醫，就診時表示：「聽說有一個偏方，就是泡漂白水可以治療香港腳，所以我就去泡了，但是怎麼越泡越嚴重？」對此，他強調，漂白水或次氯酸水對皮膚有腐蝕性，浸泡腳部反而容易引起嚴重的皮膚發炎和潰爛，造成更嚴重的大面積感染。

請繼續往下閱讀...

針對香港腳，王大元說明，其又稱為「足癬」，是因為表層皮膚或指甲受到真菌（黴菌）感染造成的疾病，大致分為水泡型、厚繭型、潰爛型和混合型，其中水泡型奇癢難耐；潰爛型混有刺痛感；厚繭型則可能感覺較為遲鈍、不是很痛癢，通常這些症狀可能併同發生。

王大元進一步提及，一般來說治療香港腳會使用殺黴菌的西藥（膏），但相較於原核生物界的細菌，真核生物界的黴菌更接近人類細胞結構，因此生命力更為頑強、更難清除，治療後仍可能反覆發作，尤其是糖尿病患者更要小心謹慎，以免引起蜂窩性組織炎。

中醫如何治療香港腳？王大元表示，中醫認為，濕熱毒邪內蘊容易滋生黴菌，因此可選用清熱利濕、解毒殺蟲的中藥，同時改善濕熱環境，以免黴菌滋生。除了內服用藥外，也可用溫水浸泡腳部，加入苦參、蛇床子、土茯苓、蒲公英、野菊花、金銀花等藥材同浸，泡完後也可輕抹滑石、芒硝等粉末隔絕感染和保持乾爽。

王大元提到，飲食上減少食用辛辣燥熱、肥甘油膩和酒類，平時保持腳掌的通風乾爽，盡量選擇透氣的鞋子和吸汗的襪子，切記不要與人共用洗衣機，以免大家通通被傳染！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法