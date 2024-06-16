健康網》5月大嬰罹新冠「咳嗽像狗吠」 醫示警：3症狀別拖

醫師提醒，當孩子呼吸喘伴隨血氧下降、活動力下降或胃口變差，應立即就醫檢查，若延誤就醫，很容易造成嚴重呼吸窘迫，甚至需要緊急插管治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情增溫！彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫也分享，5個月大的嬰兒確診新冠，引發哮吼，出現咳嗽嘶吼聲、聲音沙啞，媽媽帶孩子到醫院檢查時，血氧量只有90％（正常為95-100％），建議收治兒童加護病房治療；黃士倫提醒，當孩子呼吸喘伴隨血氧下降、活動力下降或胃口變差，應立即就醫檢查，若延誤就醫，很容易造成嚴重呼吸窘迫，甚至需要緊急插管治療。

黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文說明，兒童哮吼好發於6個月到3歲大之間，典型症狀，包括接著有像狗吠聲的咳嗽、吸氣性喘鳴、聲音沙啞及呼吸困難。兒童哮吼以往常見的病原體為副流感病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒等。不過，2020年新冠爆發後，國外有不少案例是新冠導致兒童哮吼。

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黃士倫進一步說，以往新冠病毒肆虐之前哮吼較常見於2-3歲的兒童，前年新冠疫情重重影響嬰幼兒後，發生哮吼的年齡大幅度下降。尤其以Omicron變種病毒為甚，治療上也似乎比起的哮吼，需要更多的住院天數以及住院的照護。

最近新冠病毒似乎又蠢蠢欲動，黃士倫提醒，嬰幼兒免疫較脆弱又沒打疫苗，很容易被交互傳染，建議家人都要接種新冠疫苗，產生群體免疫，減少嬰幼兒被傳染的風險。也呼籲，家中若有學齡前兒童，一定要隨時留意他進食的狀況，是不是容易嗆到溢奶，或者哭聲有所改變，並且隨時監測小孩的血氧。

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