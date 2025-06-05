舌戰AZ副作用！ 羅一鈞批蘇一峰拿所有水果跟蘋果比

胸腔內科醫師蘇一峰與疾管署副署長羅一鈞就AZ副作用相關統計持續舌戰；示意圖。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文指出，台灣人新冠疫苗副作用的發生率只有國外的百分之1不到，更點名打AZ致死致殘的血管栓塞，台灣目前只認1例，疾管署在4日澄清後，不料蘇一峰晚間再貼文引述國際期刊對比台灣數據，直指台灣通報疫苗不良反應太嚴格，疾管署副署長羅一鈞再度回擊，怒批此舉就像是用「所有水果」跟「蘋果」相比，比較基礎完全不適當。

蘇一峰貼文引述2022年發表在「國際感染性疾病期刊」上的報告，指施打AZ疫苗後血栓形成發生率為每百萬劑有280例，接著質疑疾管署說目前有26例認定是AZ導致血栓，台灣認定的發生率只有百萬分之2.1，強調他說台灣只有國外的百分之1，是有數據支持的。

請繼續往下閱讀...

對此，羅一鈞指出，該論文是統計「所有靜脈血栓」發生率，不是僅針對該署先前澄清稿所指的「血栓併血小板低下症候群」（簡稱TTS）。該論文中的「所有靜脈血栓」包括常見的肺栓塞、深部靜脈栓塞、還有罕見的TTS、腦靜脈栓塞（CVT）等。因此直接跟該署澄清稿的TTS發生率相比，就像是用「所有水果」跟「蘋果」相比，比較基礎完全不適當。

羅一鈞指出，若是要以此擴大的血栓定義作為比較基礎，我國全國藥品不良反應通報中心亦有相關統計資料，截至2023年8月31日為止，所有血栓相關疾患中，除56件TTS之外，另有26件疑似視網膜靜脈阻塞、10 件疑似視網膜動脈阻塞、5 件疑似視網膜血管阻塞、126 件疑似深層靜脈栓塞、150 件疑似肺栓塞、31 件疑似腦靜脈竇栓塞、以及56 件疑似其他血栓相關疾患，460件有300件為接種AZ疫苗後，因此估算通報率為每百萬劑19.8件，可作為比較基礎。

羅一鈞強調，即使以此比較，仍會得出「台灣比國外發生率低14倍」的結論，這是因為東方人的血栓發生率原本就遠低於西方人，這樣的種族差異跟新冠疫情無關，是早就寫進教科書的醫學常識，黑人族群是最容易靜脈栓塞的，白種人其次，西班牙裔再其次，而亞洲的黃種人則為最低。西方人發生血栓的機率，是黃種人的5至10倍。

羅一鈞也重申，針對打AZ疫苗有可能增加血栓風險，在我國2021年3月22日到2022年8月31日的AZ新冠疫苗接種期間，中文說明書及疫苗接種須知皆已說明。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法