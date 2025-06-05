因應新冠升溫屏縣衛生局：疫苗、快篩、抗病毒藥物均充足

屏縣衛生局強調，接種疫苗是預防新冠併發重症最有效方法。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕衛生福利部疾病管制署最新監測資料顯示，全國新冠肺炎門急診就診人次已連續7週上升，高峰預估將落在6月底7月初；屏東縣府衛生局今天（5日）強調，已備妥疫苗、快篩、抗病毒藥物3大關鍵物資。

屏縣衛生局表示，為強化社區免疫力，屏東縣衛生所及合約醫療院所持續提供新冠JN.1疫苗接種服務，呼籲尚未接種民眾儘早接種，增強自我保護力。另65歲以上長者、孕產婦及慢性病患者，為新冠併發重症的高風險族群，如有疑似症狀建議先快篩並儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物。

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屏縣衛生局長張秀君表示，接種疫苗是預防新冠併發重症最有效方法，縣內公費新冠疫苗庫存充足，衛生局持續增加疫苗配送至各衛生所及合約院所以應民眾接種需求，請年齡滿6個月以上且尚未接種的民眾儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月的65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全者等3類高風險對象，應再接種第2劑，提升免疫保護力，降低重症或死亡發生風險。

衛生局說明，新冠疫情上升，醫療體系已啟動輕重症分流機制，確保醫療量能不受衝擊。因應抗病毒藥物需求增加，衛生局持續監測屏縣抗病毒藥物使用及庫存情形，目前縣內40家醫療院所、22家藥局以及33家衛生所，均有配置抗病毒藥物，存量充足；民眾如有家用快篩需求，轄內四大超商、全聯及36家藥局有販售，醫療院所也已增購醫用快篩，以利及早診治並開立抗病毒藥物。

衛生局提醒，民眾應養成健康好習慣，包括勤洗手、出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮擁擠室內場所時，應自主配戴口罩；有症狀時在家休息，避免外出與他人接觸，高齡或有慢性病者更應提高警覺。防疫三撇步「勤洗手、打疫苗、戴口罩」，仍是最佳保護自己與他人的方法。相關資訊可至屏東縣政府衛生局網站查詢。

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