台中北區女童遊日疑染登革熱 疾管署：PCR陰性

衛生局進行登革熱病媒蚊密度調查。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近期氣溫炎熱，已進入登革熱流行季節，台中市衛生局今天公佈1名登革熱病例，這名住在北區的10歲以下女童，6月初曾到日本旅遊，返國後在14日出現發燒、肌肉痠痛症狀，就醫後經醫療院所通報採檢登革熱NS1抗原快篩陽性及通報，目前同住4名親友無不適症狀，女童活動北區的3個里別在今天也進行消毒，該案檢體已送中央實驗室檢驗，稍晚疾管署表示該女童PCR檢驗結果為陰性。

台中市衛生局也在晚上10點半透過新聞局發出新聞表示，今晚再洽詢CDC得知，中央實驗室經PCR檢測為陰性，研判排除感染登革熱。

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衛生局長曾梓展表示，依疾管署監測資料顯示，台中市目前無本土病例，另有14例境外移入確定個案，感染地皆為東南亞國家，包括9例印尼、2例馬來西亞、菲律賓、馬爾地夫及新加坡各1例，另全國共累計271例登革熱確診病例，含本土病例166例及境外移入累計105例。

曾梓展指出，為避免登革熱疫情擴大，或境外移入導致本土疫情的風險，衛生局接獲醫療院所通報採檢登革熱NS1抗原快篩陽性後，即通知各區級防治中心啟動執行病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治等工作。

由於近期高溫且連續降雨，是病媒蚊容易繁殖的季節，市府近期執行社區病媒蚊密度調查，發現積水容器有增加情形，因國內持續發生境外移入登革熱個案，居家附近如有積水大於0.5公分，即可能孳生病媒蚊，提醒市民定期落實居家週邊環境「巡」、「倒」、「清」、「刷」，平時請落實居家戶內、外容器減量，並掌握雨後黃金48小時的孳生源清時效。

登革熱是一種經由病媒蚊叮咬後傳播的傳染病，民眾如前往風險地區旅遊，或有戶外活動，建議穿著淺色薄長袖、長褲，使用政府機關核准含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、IR3535等成分的防蚊液，降低病媒蚊叮咬風險；自風險地區活動返家後，14天內出現發燒、頭痛、骨頭痠痛、出疹等疑似登革熱症狀時，請務必提高警覺，儘速就醫及主動告知旅遊史。

此外，衛生局提醒台中市醫療院所，近期社區同時有新冠及流感疫情，如民眾就醫時有發燒、頭痛等疑似登革熱症狀時，請醫師務必提高警覺，詢問TOCC，以登革熱NS1抗原快篩輔佐診斷，不論快篩結果如何，皆請於24小時內完成法定傳染病通報，以利爭取防治時效，降低社區疫情風險。

衛生局呼籲，市府已於去年3月31日公告「台中市登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症」的孳生源清除及防疫措施，如經查獲積水容器中有病媒蚊孑孓，最高可處罰1萬5千元，請市民朋友一起協力加強家戶內外孳生源清除，維護社區環境整潔。

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