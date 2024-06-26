健康網》炎夏缺水尿路易結石 醫教5招：少碰高草酸飲食

醫師指出，想要預防尿路結石，應少碰咖啡、碳酸飲料、啤酒、濃茶等含草酸鹽的飲食；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕尿路結石是台人常見疾病之一，尤其到了炎熱的夏天，身體流汗缺水，更容易出現尿結石。高雄博田醫院泌尿科主治醫師王建勝指出，想要預防尿路結石，應多多喝水、減少鈉攝取量、適量蛋白質、養成規律運動習慣、並要少吃含草酸鹽的食物，如菠菜、番茄、巧克力、咖啡、碳酸飲料、啤酒、濃茶等。

王建勝在臉書粉專「粗其致勝 泌尿科王建勝醫師｜高雄左營三民鳳山｜疝氣 包皮 攝護腺 結石 性功能專科」發文指出，尿路結石指的是在泌尿系統所形成的結石，發生在包含腎臟、輸尿管、膀胱與尿道的地方。

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而當尿裡的水分含量太少，出現沉積性的結晶體，長期就有可能阻塞尿道，形成尿結石。除了引發疼痛和不適感，也可能出現程度不同的血尿、感染與腹部悶痛。可以依照下列方式來預防：

●多多喝水：預防尿結石最重要的就是「水分」，水可以稀釋尿液中的沉澱物，減少尿結石生成，也有把小結石沖出來的作用，避免養成大結石。

●減少鈉攝取量：重口味的食物通常有著非常高的鈉含量，攝取過多鈉時不僅會造成身體負擔，更會抑制對鈣的再吸收並增加尿鈣的排泄，進而提高結石的機率。

●適量攝取蛋白質：蛋白質為人體必需營養素之一，但如果吃下過多的動物性蛋白質，會提高尿酸的濃度，使尿液偏酸，導致尿酸結石的產生，因此建議適量攝取就好。

●少吃含草酸鹽的食物：台灣人最常見的尿結石類型為「草酸鈣結石」，所以要盡量少吃高草酸的食物，如菠菜、番茄、巧克力、咖啡、碳酸飲料、啤酒、濃茶等，減少結石形成的機會。

●養成規律運動：習慣適度的運動是保持身體健康的最佳幫手，而運動可以有助於泌尿道蠕動，減少沉積物沉澱，有助於排出小結石。此外，運動完也別忘記補充水分。

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