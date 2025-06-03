健康網》長嶋茂雄肺炎離世享壽89歲 年長者為高危險群

長嶋茂雄（右）。（資料照，法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本職棒傳奇球星長嶋茂雄在當地時間3日上午6時39分在東京都內醫院因肺炎過世，享壽89歲。

據報導，長嶋茂雄在1958年加盟巨人隊，立即成為職棒超級巨星，獲得棒球先生封號。她與王貞治組成ON連線，開啟巨人軍9連霸黃金時代。在球員生涯中。長嶋茂雄累計444轟、1522分打點等亮眼成績。然長嶋茂雄曾在2004年腦部中風，右半身輕微癱瘓麻痺，行動不便，持續進行復健。時至2018年，他曾因健康狀況住院，當時檢查出膽結石。

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衛生福利部全民健康保險署衛教資料說明，肺炎是單側或雙側的肺受到微生物的感染而發炎。致病微生物可能包括細菌、病毒、黴菌和寄生蟲等，最常見的是病毒及細菌感染。

微生物會藉由口、鼻、眼而進入身體裏面，若此時身體免疫防衛系統無法抵抗，微生物可能會侵入呼吸系統進而產生肺炎，嚴重時可能會危害生命。

肺炎的症狀，從輕度至重度差異相當大。典型的肺炎症狀包含發燒、發冷、咳嗽、呼吸或咳嗽時胸痛、痰液變多變黃變濃、疲倦以及呼吸困難、不安等。影響症狀嚴重程度的因素很多，例如感染菌種類型、年齡、感染前的健康狀態等都會影響肺炎的嚴重程度。

幼兒、老人或免疫系統較弱的人為肺炎之常見高危險族群。建議勤洗手，不要用手觸摸口、眼和鼻，流感流行期避免出入公共場所，保持社交距離、戴口罩、接種流感及肺炎鏈球菌疫苗等方能預防感染肺炎。

另方面，肺炎的類型依致病的病原體類型及病人感染時所處環境可分為三大類：

（1） 社區性肺炎：在社區等非醫療院所環境內感染的肺炎即稱為社區性肺炎，是最常見的肺炎類型。可能原因包括：

細菌性肺炎：最常見為肺炎鏈球菌和非典型致病菌（包含黴漿菌、披衣菌等）或流行感冒嗜血桿菌所感染，造成肺臟因感染出現化膿性滲出物，使肺泡空腔阻塞，引起肺葉性或支氣管性肺炎。

病毒性肺炎：包括因流感病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒、新型冠狀病毒（COVID-19）等所感染。

非細菌性肺炎：如黴菌或原蟲肺炎等，常見於免疫力較弱或慢性病的人。

（2） 院內感染肺炎：指在入院 48小時後所發生的肺炎，或前次住院出院後14天內所發生之肺炎，例如在手術後才產生的肺炎等；院內感染肺炎最常出現於使用呼吸器的病人（即呼吸器相關肺炎）或入住加護病房因而感染肺炎的病人。

（3） 健康照護相關肺炎：在肺炎發病前90日內曾在急性病院住院大於二天以上者、或住在安養院或長期照護機構者、或在30日內曾接受針劑抗生素、化學治療、傷口照護的病人、或長期進出透析中心接受洗腎治療的病人所得到的肺炎。

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