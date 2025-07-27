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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

甜味劑也能抗癌？日本研究揭發酵「甜菊」可殺胰臟癌細胞

2025/07/27 09:43

甜菊（stevia）為南美原生植物，經乳酸菌發酵後，產生具抗癌潛力的CAME物質，成為胰臟癌治療新契機。（資料照）

甜菊（stevia）為南美原生植物，經乳酸菌發酵後，產生具抗癌潛力的CAME物質，成為胰臟癌治療新契機。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕您廚房裡的天然代糖，竟可能成為對抗致命癌症的新武器。根據科學新聞網站《Science Alert》報導，日本科學家的一項最新研究發現，經常用於增添甜味的植物「甜菊」（stevia），在經過特定菌種發酵後，可能具有對抗胰臟癌的驚人潛力。

胰臟癌是目前最難治療的癌症之一，患者5年存活率不到10%。巨大的醫療需求，促使研究人員轉向植物尋找解方，畢竟許多現役化療藥物（如紫杉醇）都源於植物。而甜菊葉中富含的生物活性化合物，先前已被證實具備些微的抗癌與抗氧化活性，但效果不彰。

廣島大學的研究團隊提出一個創新問題：如果將甜菊拿去發酵會如何？他們使用一種常見於發酵食品的細菌（植物乳桿菌SN13T），對甜菊進行發酵，成功產生了一種名為「綠原酸甲酯」（Caffeoyl methyl ester, CAME）的酚類化合物。

在實驗室測試中，這種發酵後的甜菊萃取物，能在殺死大量胰臟癌細胞的同時，卻幾乎不傷害健康的腎臟細胞，展現了高度的「選擇性」。進一步分析發現，CAME能活化癌細胞的自發凋亡途徑（apoptosis），同時抑制其增生訊號路徑，達到雙重打擊的效果。

研究人員強調，這僅是體外細胞實驗的結果，不代表人體內也有效。許多在培養皿中前景看好的物質，最終都在複雜的人體臨床試驗中失敗。儘管如此，這項發現仍令人振奮，它揭示了日常食物與微生物，可能成為開發天然、靶向且低成本癌症療法的新希望。

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