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新冠疫情升 恐「流感化」！高市診所協會代採購快篩3日啟用

2025/06/03 13:03

新冠疫情升溫恐成流感化，高市診所協會代採購快篩3日送達啓用。（資料照）

新冠疫情升溫恐成流感化，高市診所協會代採購快篩3日送達啓用。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕COVID-19新冠疫情升溫，高市因應國內新冠疫情流感化，解決⺠眾防疫及重症預防快篩試劑需求問題， 採診所團體洽購快篩試劑機制，讓各診所能更快更有效率的獲得快篩試劑，由高雄市診所協會協助團體洽購，首批快篩試劑已於6月3日送達基層診所，及時協助各診所執行篩檢、診治，以照顧新冠確診者。

高雄市診所協會日前參與衛生局「用藥及快篩試劑」會議，決議參與協助團體洽購快篩試劑機制，讓各診所會員能更快更有效率獲得快篩試劑，確保有感染新冠疑慮的⺠眾，能及時接受篩檢服務，提升高雄市的篩檢覆蓋率，保護市⺠健康，首批快篩已於本6月3日配送至基層診所。

診所協會指出，高市衛生局因應新冠疫情升溫，5月17 日調查各醫療院所，掌握配置新冠病毒藥物及快篩試劑布建情形，並公告⺠眾查詢；另針對市售家用快篩試劑供貨緊張，5月28日更主動邀集所轄醫師公會、診所協會等醫事團體，召開「COVID-19高風險族群用藥研商會議」。

醫療診所針對提升重症高風險用藥率，以及長照、安養機構內所面臨的試劑短缺，討論解決方案，透過協會採取團購，確保快篩試劑供應穩定，並得以優先配置至疫情熱區，診所協會協助團體洽購的首批快試劑已於6月3日送達基層 診所，及時協助各診所執行篩檢、診治，有效快速掌握照顧新冠確診者。

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