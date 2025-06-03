癌症治療新曙光！CAR-T細胞療法 助實體腫瘤患者延長壽命

CAR-T細胞治療是仰賴高技術的基因工程，須先從病人體內分離出T細胞，再透過基因工程改造技術，於T細胞上安裝可以辨識癌細胞的導航標靶，透過實驗室培養擴增後再注射回輸病人體內。（圖取自Blood Cancer Journal期刊）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項突破性臨床試驗顯示，嵌合抗原受體 T （CAR-T）細胞療法透過基因改造患者自身的T細胞來消滅腫瘤，使晚期胃癌或胃食道交界處（GEJ）癌症患者的平均存活時間延長約40%。這項全球首創的隨機對照試驗針對實體腫瘤，被專家譽為「癌症治療的里程碑」，可能為包括乳癌、肺癌及胰臟癌等佔癌症總數90%的實體腫瘤帶來新希望。

《衛報》報導，這項研究由北京大學腫瘤醫院暨研究所主導，超過百名中國患者參與，隨機接受CAR-T細胞療法或標準治療。結果顯示，接受CAR-T治療的患者平均存活7.9個月，遠超標準治療組的5.5個月；癌症無惡化存活期也從1.8個月提升至3.3個月。研究人員指出，這項療法在無進展生存期與總體生存期上均展現顯著進步，堪稱治療模式的轉變。

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人體的免疫系統有淋巴細胞 B 細胞、T 細胞等，細胞在複製時會出錯，導致癌細胞產生。不過，並不是每個人都會罹患癌症，因為免疫系統會將它清除。

CAR-T細胞療法是一種新興免疫療法，原理是從患者身上提取T細胞（一種白血球），在實驗室中改造其基因，讓它們精準攻擊癌細胞，再輸回患者體內。此療法已在血癌治療中大放異彩，如今證實對實體腫瘤同樣有效。美國賓州大學專家瓊恩博士（Dr. Carl June）盛讚：「這是CAR-T療法對抗實體腫瘤的開創性里程碑。」

研究成果已刊登於《刺胳針》（The Lancet），並在美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上亮相。專家樂觀表示，這項技術或將革新實體腫瘤治療。

此外，賓州大學另一研究顯示，CAR T療法也能縮小膠質母細胞瘤（glioblastoma）這類惡性腦瘤，助患者延長生命。英國癌症研究中心的艾略特博士（Dr. Catherine Elliott）表示，這項進展令人振奮，但需更大規模試驗驗證，才能廣泛應用。她強調：「對治療選擇有限的患者來說，這可能是關鍵一步。」

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