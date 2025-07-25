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健康 > 杏林動態

智慧醫療與AI技術加持 台大系統科研平台展創新成果

2025/07/25 11:38

國立台灣大學系統科研產業化平台（由台大、台科大、台師大、長庚大學、明志科大組成）聯合台大醫院與台大SPARK計畫辦公室等單位，共同以「跨域生技．智慧啟航」為主題，展現平台5校在生醫研發與產業鏈結上的最新成果。（台大提供）

國立台灣大學系統科研產業化平台（由台大、台科大、台師大、長庚大學、明志科大組成）聯合台大醫院與台大SPARK計畫辦公室等單位，共同以「跨域生技．智慧啟航」為主題，展現平台5校在生醫研發與產業鏈結上的最新成果。（台大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕亞洲最具指標性的生技產業盛會BIO Asia亞洲生技大展登場，國立台灣大學系統科研產業化平台（由台大、台科大、台師大、長庚大學、明志科大組成）聯合台大醫院與台大SPARK計畫辦公室等單位，共同以「跨域生技．智慧啟航」為主題，展現平台5校在生醫研發與產業鏈結上的最新成果，以創新能量躍上國際舞台。

台大副校長張上淳表示，全球高齡化與公共衛生議題持續升溫，生技醫療產業已成為各國競相投入的戰略重點，學術界在這場變革中不僅是人才培育的搖籃，更是推動創新的引擎，台大多年來一直持續投入資源，推動跨領域教學與育成團隊，培育新世代高階科技人才。現在藉由平台的力量，結合多所學校的資源與力量，將讓台灣在全球生技舞台上綻放更耀眼的光芒。

台大研發長吳忠幟說明，平台展館匯集30項技術展示與18場專題演講，內容涵蓋智慧醫療、人工智慧輔助診斷、創新藥物研發、生技材料應用及臨床解決方案等前瞻領域。參展團隊來自平台內的頂尖研究團隊，結合豐富的產學資源，透過研發與臨床驗證的緊密串連，縮短從實驗室到市場的轉化過程，展現台大在推動生技創新的核心角色。隨著AI、大數據、先進材料與精準醫療的技術日益成熟，生技產業正邁向一個科技深度整合的新時代，台大今年的展館正反映出將數位科技導入生技研發的努力。

國科會產學及園區業務處處長林德生則指出，學校研究團隊在國家生技發展的角色不可忽視，透過產學合作、專利授權、成立新創等多元管道，學術研究團隊積極協助科技與生活結合，加速研發落地。

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