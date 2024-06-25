高醫岡山醫院與劉嘉修長照體系合作 在地長輩享優質長照服務

高醫岡山醫院今天和岡山地區指標性長照機構劉嘉修長照體系簽約合作，將提供在地高齡長輩更優質醫療長照服務。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕即將開幕營運的高醫岡山醫院，今（25）天和岡山地區指標性長照機構劉嘉修長照體系簽約合作，將提供在地高齡長輩更優質醫療長照服務。

簽約儀式由高醫岡山醫院院長吳登強、劉嘉修長照社團法人董事長劉俊鴻代表雙方簽約，合作內容包括派遣醫師巡診、住民轉介、共同教育訓練及公衛活動支援等。

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「第一個簽約的，就像是我們的初戀情人，一定不會忘記！」吳登強致詞表示，高醫岡山醫院首度與岡山地區長照機構簽訂合作協議，除將為劉嘉修長照體系的病人和住民提供更便利的就醫綠色通道，有醫療需求時能更順暢、快速得到幫助；同時也會依住民需求，派遣醫師至機構檢視住民身體健康狀況，給予治療建議作為照護參考。

劉嘉修醫療照護體系從醫院起家，20年前因應國內高齡化趨勢，朝長照機構發展，為打破一般民眾對長照機構惡劣環境的刻板印象，先後在岡山打造南台灣首創的飯店式風格「劉嘉修護理之家」，和峇里島休閒渡假風格的「嘉仁住宿長照機構」等4家長照機構，以優質環境和專業照護品質，成為當地指標性長照機構。

劉俊鴻認為，醫療機構應透過合作、互惠，而非競爭，才能共同創造更完善的醫療品質和效率，感謝高醫岡山醫院提供綠色通道，讓病人、住民轉診及後送就醫更加便利。

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