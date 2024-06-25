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高醫岡山醫院與劉嘉修長照體系合作 在地長輩享優質長照服務
〔記者蘇福男／高雄報導〕即將開幕營運的高醫岡山醫院，今（25）天和岡山地區指標性長照機構劉嘉修長照體系簽約合作，將提供在地高齡長輩更優質醫療長照服務。
簽約儀式由高醫岡山醫院院長吳登強、劉嘉修長照社團法人董事長劉俊鴻代表雙方簽約，合作內容包括派遣醫師巡診、住民轉介、共同教育訓練及公衛活動支援等。
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「第一個簽約的，就像是我們的初戀情人，一定不會忘記！」吳登強致詞表示，高醫岡山醫院首度與岡山地區長照機構簽訂合作協議，除將為劉嘉修長照體系的病人和住民提供更便利的就醫綠色通道，有醫療需求時能更順暢、快速得到幫助；同時也會依住民需求，派遣醫師至機構檢視住民身體健康狀況，給予治療建議作為照護參考。
劉嘉修醫療照護體系從醫院起家，20年前因應國內高齡化趨勢，朝長照機構發展，為打破一般民眾對長照機構惡劣環境的刻板印象，先後在岡山打造南台灣首創的飯店式風格「劉嘉修護理之家」，和峇里島休閒渡假風格的「嘉仁住宿長照機構」等4家長照機構，以優質環境和專業照護品質，成為當地指標性長照機構。
劉俊鴻認為，醫療機構應透過合作、互惠，而非競爭，才能共同創造更完善的醫療品質和效率，感謝高醫岡山醫院提供綠色通道，讓病人、住民轉診及後送就醫更加便利。
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