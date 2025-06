健康網》尿酸高不只吃太好！ 專家點1原因 缺2營養素也中

營養師指出,缺乏鎂與鉀也容易引起高尿酸,可透過攝取香蕉、南瓜籽、深綠葉菜來改善;示意圖。(圖取自freepik)

紀麗君/核稿編輯

〔健康頻道/綜合報導〕你知道嗎,尿酸高,不一定是吃太好!營養師薛曉晶表示,日本最新研究指出,尿酸過高其實與肥胖有關,肥胖會讓身體留存高濃度胰島素,刺激腎臟將尿酸重吸收,使其排不出體外。另外,缺乏鎂與鉀,容易有胰島素阻抗及慢性發炎等代謝問題,這些也是引起高尿酸的因素,可透過攝取南瓜籽、深綠葉菜、香蕉來改善。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享,多數人都知道尿酸過高會引發痛風。然而,根據日本NHK於2025年6月報導的帝京大學研究結果指出,肥胖者會主動「鎖住」尿酸,使體內留存高濃度的胰島素。

她進一步說明,肥胖者體內的高胰島素濃度會活化URAT1運輸蛋白,刺激腎臟將尿酸再吸收,使其不易經由尿液排出,導致尿酸濃度居高不下。換句話說,這不是吃太多或吃太好所致,即使不常吃高普林食物,只要身體處於高胰島素狀態,還是會不斷「自留」尿酸。

薛曉晶提醒,通常有胰島素阻抗或分泌旺盛問題者,都是尿酸高風險族群,如久坐或脂肪率偏高的上班族、多次減重失敗或腰圍超標的中年族群、愛吃甜食與澱粉或餐後易疲倦者。而真正的飲食關鍵並不是戒掉所有高普林食物,而是要從「穩定血糖」與「減少胰島素波動」做起,以低醣的地中海飲食為主、搭配多喝水,才能改變體內代謝環境,讓身體不靠藥物將尿酸自然排出。

飲食3建議

●每餐搭配高纖與優質蛋白:如去皮雞肉、豆腐、豆漿。

●降低精製糖與高升糖食物攝取:減少麵食、麵包、含糖飲料。

●增加鎂與鉀的攝取:鎂的來源有南瓜籽、黑豆、深綠葉菜;鉀的來源有香蕉、奇異果、酪梨,能幫助腎臟代謝尿酸與調節胰島素。

薛曉晶補充,「鎂」和「鉀」若攝取不足,也會引起高尿酸。根據2022年1項刊登於《Voprosy Pitaniia》的研究指出,缺乏鎂與鉀,與胰島素阻抗、慢性發炎、高血壓等代謝問題密切相關,而這些正是養成高尿酸的溫床。簡單來說,身體代謝不順、排酸能力就會變差,尿酸自然容易升高。

另1項刊登於《Chinese Journal of New Drugs and Clinical Remedies》的研究也發現,鉀-鎂鹽有助於強化肝臟功能、促進身體解毒,間接提升尿酸代謝與排出能力,是一種溫和有效的營養干預方式。

