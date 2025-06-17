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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》尿酸高不只吃太好！ 專家點1原因 缺2營養素也中

2025/06/17 14:32

營養師指出，缺乏鎂與鉀也容易引起高尿酸，可透過攝取香蕉、南瓜籽、深綠葉菜來改善；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，缺乏鎂與鉀也容易引起高尿酸，可透過攝取香蕉、南瓜籽、深綠葉菜來改善；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎，尿酸高，不一定是吃太好！營養師薛曉晶表示，日本最新研究指出，尿酸過高其實與肥胖有關，肥胖會讓身體留存高濃度胰島素，刺激腎臟將尿酸重吸收，使其排不出體外。另外，缺乏鎂與鉀，容易有胰島素阻抗及慢性發炎等代謝問題，這些也是引起高尿酸的因素，可透過攝取南瓜籽、深綠葉菜、香蕉來改善。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，多數人都知道尿酸過高會引發痛風。然而，根據日本NHK於2025年6月報導的帝京大學研究結果指出，肥胖者會主動「鎖住」尿酸，使體內留存高濃度的胰島素。

她進一步說明，肥胖者體內的高胰島素濃度會活化URAT1運輸蛋白，刺激腎臟將尿酸再吸收，使其不易經由尿液排出，導致尿酸濃度居高不下。換句話說，這不是吃太多或吃太好所致，即使不常吃高普林食物，只要身體處於高胰島素狀態，還是會不斷「自留」尿酸。

薛曉晶提醒，通常有胰島素阻抗或分泌旺盛問題者，都是尿酸高風險族群，如久坐或脂肪率偏高的上班族多次減重失敗或腰圍超標的中年族群愛吃甜食與澱粉或餐後易疲倦者。而真正的飲食關鍵並不是戒掉所有高普林食物，而是要從「穩定血糖」與「減少胰島素波動」做起，以低醣的地中海飲食為主、搭配多喝水，才能改變體內代謝環境，讓身體不靠藥物將尿酸自然排出。

營養師列出高尿酸風險3族群，如久坐或脂肪率偏高的上班族、多次減重失敗或腰圍超標的中年族群、愛吃甜食與澱粉或餐後易疲倦者；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師列出高尿酸風險3族群，如久坐或脂肪率偏高的上班族、多次減重失敗或腰圍超標的中年族群、愛吃甜食與澱粉或餐後易疲倦者；圖為情境照。（圖取自freepik）

飲食3建議

●每餐搭配高纖與優質蛋白：如去皮雞肉、豆腐、豆漿。

●降低精製糖與高升糖食物攝取：減少麵食、麵包、含糖飲料。

●增加鎂與鉀的攝取：鎂的來源有南瓜籽、黑豆、深綠葉菜；鉀的來源有香蕉、奇異果、酪梨，能幫助腎臟代謝尿酸與調節胰島素。

薛曉晶補充，「鎂」和「鉀」若攝取不足，也會引起高尿酸。根據2022年1項刊登於《Voprosy Pitaniia》的研究指出，缺乏鎂與鉀，與胰島素阻抗、慢性發炎、高血壓等代謝問題密切相關，而這些正是養成高尿酸的溫床。簡單來說，身體代謝不順、排酸能力就會變差，尿酸自然容易升高。

另1項刊登於《Chinese Journal of New Drugs and Clinical Remedies》的研究也發現，鉀-鎂鹽有助於強化肝臟功能、促進身體解毒，間接提升尿酸代謝與排出能力，是一種溫和有效的營養干預方式。

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