健康網》罹乳癌不能吃豆類？ 營養師揭治療3階段修復效果

營養師指出，以營養學角度來說，豆類含有豐富的蛋白質，對於乳癌患者是很棒的營養來源；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽說「乳癌病患不能吃豆類食物」，到底是真是假？營養師侯沂錚於臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文表示，其實不用太緊張，以營養學角度來說，豆類含有豐富的蛋白質，對於乳癌患者是很棒的營養來源。在手術後初期、化放療期間、術後穩定追蹤期，分別能起到不同的修復效果。

1️、手術後初期：前2週是傷口癒合的黃金期，可以多攝取蛋白質，例如：豆腐、豆漿、毛豆、味噌等黃豆製品，以及富含維生素A、C、鋅和鐵的食物，像是菠菜、紅蘿蔔、紅肉、紫色地瓜等，都是很棒的營養來源。

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2️、化放療時期：化療期間白血球數量會下降，因此需要特別注重蛋白質的攝取。以60公斤的成人為例，每天建議攝取6到7份豆蛋類（1份約為3根手指大小厚度）和1至2杯奶類（1杯約為240毫升），首選原型豆製品和低脂牛奶，效果最佳。

3️、穩定追蹤期：在穩定期，均衡飲食非常重要，6大類食物（全穀雜糧、蔬菜、水果、豆蛋、乳品、油脂堅果）都要攝取足夠，身體才有充足的營養素來對抗癌細胞。

侯沂錚提醒，避免高油、高熱量食物和酒精，搭配適度的運動提升食慾，才能維持良好的營養狀態。

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