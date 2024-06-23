新冠變異株KP.3來襲！夏季病例恐上升 新疫苗預計秋季問世

新冠病毒新變異株KP.3出現，美國病例數可能上升；示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

〔編譯陳成良／綜合報導〕COVID-19（武漢肺炎、新冠肺炎）持續變異，令人擔憂的是，最新變異株KP.3已成為美國主要流行的病毒株。儘管目前疫情相對穩定，但隨著夏季社交活動增加，病例數仍可能上升，這也提醒大眾，防疫工作不可鬆懈。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據，KP.3是目前美國最主要的變異株，估計佔所有新冠病毒的16%至37%。CDC發言人諾曼（Rosa Norman）向《今日美國》（USA Today）表示：「目前，估計KP.3病毒佔美國所有新冠病毒的16%至37%。」

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KP.3是SARS-CoV-2病毒的KP.2（又稱FLiRT變異株）變異株之一。FLiRT變異株的命名，源自於它們在棘蛋白（spike protein）上的胺基酸突變，棘蛋白是病毒附著在人體細胞上，並使其感染的部位。免疫系統可以學習識別棘蛋白，並清除病毒，但病毒透過進化成稍微不同的形式，可以逃避免疫系統的攻擊，這就是新冠病毒不斷出現新變異株的原因。

儘管KP.3是目前最主要的變異株，但這並不一定意味著病例會激增。諾曼補充說：「目前，大多數COVID-19關鍵指標都顯示全國的活動水平較低，因此這種病毒株可能造成的感染總數可能很低。」

然而，隨著夏季月份社交聚會的增加，病毒傳播和造成COVID-19的機會也可能增加，民眾仍需提高警覺，做好防疫措施。CDC列出的KP.3可能症狀與JN.1病毒株相同，包括發燒、發冷、咳嗽、呼吸急促、疲勞、肌肉痠痛、頭痛、味覺或嗅覺喪失、喉嚨痛、流鼻涕、噁心、嘔吐和腹瀉。CDC表示：「症狀可能會隨著新的COVID-19變異株而改變，並且因人而異。」

好消息是，預計今年秋季將推出更新的疫苗，目前正等待美國食品暨藥品管理局（FDA）的批准。流行病學家埃斯特曼（Adrian Esterman）告訴《新聞週刊》（Newsweek），由於KP.3的譜系，新疫苗有望提供更好的保護。「大約在9月份，將會有一種新的疫苗可用，它基於JN.1或其中一種FLiRT亞變異株，將提供更好的保護。」

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