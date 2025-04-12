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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

麻疹疫情升溫！桃園增2例累計8人 皆為幼童

2025/04/12 13:45

桃園新增2例麻疹確診者，全是幼童。桃園市衛生局提醒接觸者，應自主健康監測18天，避免出入公共場所並佩戴口罩，避免接觸小於1歲嬰兒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

桃園新增2例麻疹確診者，全是幼童。桃園市衛生局提醒接觸者，應自主健康監測18天，避免出入公共場所並佩戴口罩，避免接觸小於1歲嬰兒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者謝武雄／桃園報導〕麻疹疫情升溫，桃園市於昨（11）日又有2名確診病例，確診病例達到8例，其中4例自越南境外移入，另4例為本土案例，都與境外移入接觸有關；昨確診2病例皆為未滿1歲幼童，經疫調曾於3月24日與境外移入個案有相同活動史。衛生局通知匡列為接觸者，分別於3日、4日出現發燒、流鼻涕等症狀，7日因症狀未緩解前往醫院就醫，通報疑似麻疹，經檢驗為陽性。

衛生局也公布足跡，若民眾曾於3月30日晚上至林口三井outlet二館、4月3日上午至桃園高鐵站及1樓摩斯漢堡或搭乘高鐵南下813車次6號車廂至高雄左營站、4月3日下午至高雄南北樓中餐廳林森店用餐、4月4日至台北上享庭園餐廳，民眾如出現上述疑似症狀，應立即佩戴口罩並撥打防疫專線0800-033-355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

衛生局強調，接觸者應自主健康監測18天，避免出入公共場所並佩戴口罩，避免接觸小於1歲嬰兒。如出現疑似症狀應自我隔離，並主動通知衛生單位，由衛生單位通知醫院預先規劃好動線就醫，未遵守各項自主健康管理規定，可依違反傳染病防治法處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

衛生局表示，麻疹是一種高度傳染性的疾病，主要透過空氣、飛沫或直接接觸患者的鼻咽分泌物傳播，感染後的潛伏期約為7至18天，初期症狀類似感冒，包括發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎，後續可能出現口腔內白色柯氏斑點（Koplik’s spots）及全身紅疹。

桃園市衛生局公布麻疹確診者足跡。（桃園市衛生局提供）

桃園市衛生局公布麻疹確診者足跡。（桃園市衛生局提供）

桃園市衛生局說明麻疹的可能症狀。（桃園市衛生局提供）

桃園市衛生局說明麻疹的可能症狀。（桃園市衛生局提供）

桃園市衛生局表示，麻疹感染後可能引發發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、口腔內出現白色柯氏斑點及全身紅疹等。（桃園市衛生局提供）

桃園市衛生局表示，麻疹感染後可能引發發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、口腔內出現白色柯氏斑點及全身紅疹等。（桃園市衛生局提供）

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