健康網》吃1水果「腸」保健康 醫：促消化養好菌緩便秘

醫師表示，增加蔬果攝取，是一般民眾促進腸道健康最簡單的方式；示意圖。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕消化佳、養好菌是「腸」保健康關鍵行動之一！林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢表示，想要促進腸道健康，最簡單的方式便是增加蔬果攝取，尤其許多研究顯示，吃奇異果有益於腸胃健康，能促進消化、緩解便秘，還能滋養好菌，推薦大家早餐加1顆綠奇異果，讓腸道動起來。

做好護腸行動 6大警訊要注意

李柏賢於臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發影片分享，今（2025）年世界消化日主軸為「滋養茁壯您的消化道健康」，腸道醫學會在5/27時進行衛教記者會，除了提醒大腸癌、發炎性腸道疾病以及腸躁症的衛教外，也提醒注意症狀包含：貧血、血便、體重減輕、發燒、腹痛超過3個月及大腸癌家族史，是積極就醫的警訊。

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李柏賢指出，然而對於一般民眾而言，增加蔬果攝取是最簡單的護腸方式，因此查詢多項研究文獻發現，奇異果是有最多胃腸健康科學研究水果之一，研究結果多集中在奇異果能緩解便秘、便秘型腸躁症、促進消化、滋養好菌。

研究顯示，每天吃2顆奇異果，每週增1.5次排便；示意圖。（圖取自freepik）

每天吃2顆奇異果 每週增1.5次排便

「每天2顆綠奇異果便秘遠離我！」李柏賢說，根據《美國消化科學雜誌》中的1篇跨國研究指出，每天2顆綠奇異果可讓有便秘困擾的人，每週增加1.5次以上的排便，且還可以緩解腹脹、腹痛等腸胃不適。

為何奇異果有益於腸胃健康？李柏賢解釋，綠奇異果是種高營養密度的水果，富含水溶性膳食纖維、維生素C、鉀離子，更重要的是它有奇異酵素，其能幫助蛋白質分解，促進腸胃蠕動，因此可提升整體消化功能，因此不妨從明天開始，每天早餐加1顆綠奇異果，讓我們的腸道自然動起來！

李柏賢提醒，治療便秘時，除了依靠藥物治療外，多喝水、多運動、足量的纖維攝取、不要忍便不排，都是很重要的生活、飲食調適，以便大幅減少藥物的使用，也提升生活品質。

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