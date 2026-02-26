健康網》大骨湯補鈣反傷腎 醫揭「5種湯」是腎臟殺手

洪永祥診所院長洪永祥表示，當大骨在酸性環境或長時間燉煮下，骨頭中的鉛會大量釋出到湯水中。而鉛具有高度腎毒性，會直接損傷腎小管。事實是補不到鈣，卻補了鉛。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣人愛喝湯，不論是寒冬進補或是病中療養，經常認為燉煮湯品不僅營養，也是精華所在。但洪永祥診所院長洪永祥表示，台灣洗腎率高居全球之冠，很多人戒掉手搖飲、炸雞，卻因喝湯養生反傷腎。尤其提醒不明來源藥膳補湯、大骨湯、火鍋底湯、酸辣湯與羹湯、日式拉麵濃湯等5大傷腎濃郁湯品鉀、磷、鉛、鈉等含量高，應特別留意，小心不當飲用造成腎臟傷害。

洪永祥於臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，1位6旬男病患有輕微血壓問題，控制良好，因跌倒骨裂，家人聽說「吃骨補骨」，特別用新鮮的大骨慢熬5、6個小時，早晚各喝一大碗。連續喝了2週後，出現小腿浮腫、夜尿量變少且泡沫不散。某天竟胸悶、喘不過氣，緊急送急診。經檢查發現，血磷、血鉛濃度飆升，血鉀處於危險邊緣，腎絲球過濾率（eGFR）降到14，直接掉到末期腎病變。雖經緊急治療避免洗腎風險，卻也重創部分腎功能。

對此，洪永祥說明，腎臟就像是人體的高級淨水器，負責過濾血液中的代謝廢物，並維持電解質與水分的平衡。當食材經過長時間熬煮，細胞壁破碎，細胞內的鉀、磷、蛋白質分解物（嘌呤）會大量釋放進水中。對於健康的人來說，腎臟尚能勉強排洩；但對於慢性腎衰竭腎友或長期大量飲用的人來說，這些物質在血液中堆積，容易導致高血壓、腎小管損傷甚至尿毒症，堪稱是損傷腎臟的大地雷。

洪永祥並進一步列舉以下5大傷腎湯品，提醒飲用應特別小心或避免：

不明來源藥膳補湯

很多人覺得身體虛就要補，卻忽略中藥材本質上也是植物，而植物中含有極高濃度的鉀離子。在健康狀態下，鉀能幫助心臟跳動；但腎功能受損時，鉀無法排出體外，便會造成高血鉀症，嚴重時，甚至會引發心臟驟停。

長時間熬煮大骨湯

許多人喜歡燉大骨湯補鈣，但研究指出，哺乳動物體內約90%以上的重金屬鉛儲存在骨骼中。當大骨在酸性環境或長時間燉煮下，骨頭中的鉛會大量釋出到湯水中。而鉛具有高度腎毒性，會直接損傷腎小管。事實是補不到鈣，卻補了鉛。

另，骨骼中含有大量的磷。長時間熬煮會讓磷酸鹽溶於湯中。對於腎功能不全者，高磷血症（Hyperphosphatemia）會導致血管鈣化、腎性骨病變，並加速腎功能衰竭。國外相關研究也指出，肉類與骨頭湯是飲食中隱性磷的主要來源。

火鍋底湯

當肉片、海鮮、菜盤在鍋中翻滾超過30分鐘，肉類釋出的磷酸鹽、加工火鍋料中的添加劑，以及蔬菜煮久後釋出的鉀離子，全都在這鍋湯裡濃縮。如果習慣最後再喝湯，等於將所有毒素一口氣送進腎臟。

酸辣湯與羹湯

這類湯品的威脅來自兩方面。首先是勾芡讓湯汁變得濃稠，除讓熱量爆表，更會導致血糖飆升。糖尿病是台灣人洗腎的首要原因，而這種高升糖指數（GI值）的飲食習慣正是幕後黑手。此外，酸辣湯中常見的豆腐、筍片，在濃縮的湯汁中草酸含量極高。草酸與體內的鈣結合形成草酸鈣結石，結石若阻塞輸尿管造成腎積水，對腎功能的傷害也是不可逆的。

日式拉麵濃湯

很多人喜歡日式拉麵的濃醇豚骨湯，但一碗日式拉麵的湯底鈉含量恐達3500-5000毫克。當大量的鈉進入血液，為了維持滲透壓，身體會被迫保留更多水分，導致血壓升高。長期高壓環境會導致腎小球動脈硬化，讓腎臟提早退休。

