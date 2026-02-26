自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

越南移工遭沙袋猛砸 骨盆破裂失血2000c.c.險喪命

2026/02/26 09:21

越南移工（中）骨盆爆裂險奪命，經李綜合醫院外科醫師吳坤達（左）與團隊治癒。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕一名43歲越南移工，7個月前工作時被沙袋砸中，下腹部血肉模糊、骨盆腔破裂，在鬼門關前走一遭，經過醫療團隊搶救與照顧，已經恢復正常生活，雖然因裝上人口肛門有些不便，但他很感激醫護人員，可以讓他重新再活一次，尤其離鄉背景來台工作16年，在今年農曆過年，終於能返鄉與家人再次團聚。

駐診李綜合醫院的台中榮總外科主治醫師吳坤達表示，患者7個月前受重傷送到苑裡李綜合急救，當時直腸、膀胱破了，醫師團隊合作花了4個多小時，進行剖腹探查術、D環結腸造口術、會陰肌皮瓣重建術、膀胱1期修復術、骨盆開書型骨折切開復位外固定術，現在患者不僅恢復正常生活，也重新返回職場。

越南移工（右）去年骨盆爆裂險奪命，經李綜合醫院外科醫師吳坤達（左）與團隊治療後，固定回診。（記者張軒哲攝）

吳坤達說，患者上個月將人工肛門手術閉合，恢復腸道暢通，不過由於骨盆底肌肉受損，小便稍微用力可能大便會跟著出來，因此，只能坐著尿尿或是小便時不出力尿久一點，目前靠著藥物治療，同時教導患者凱格爾運動，訓練骨盆肌肉，「患者比我預期中恢復得更好，幾乎跟正常人沒差別。」

患者透露，他16年前從越南獨自來台灣工作，每個月辛苦工作，把薪水都匯回家鄉給妻兒，7個月前他受重傷時昏迷，住進加護病房，受到醫療團隊及雇主細心照護，讓他逐漸恢復健康。

患者表示，7個月前失血至少2000c.c.，生命危急，但是目前生活狀況恢復很好，可以自己照顧自己，職場上也可以跟上同事的腳步，現在固定回診追蹤服藥，趁著農曆過年，返鄉再度與家人團聚。

