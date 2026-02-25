健康網》防凶猛淋巴瘤上身 醫授5招強化免疫力

前主播吳中純（右）、歌手黃小玫皆不敵淋巴癌。台北榮總遺傳優生科主任張家銘曾指出，淋巴癌中有一種大魔王常讓人以為是鼻竇炎或過敏，直到身體出現更多症狀，才知罕見自然殺手找上門來。（取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕34歲歌手黃小玫、前主播吳中純相繼因罹患淋巴癌，不敵病魔辭世。台北榮總遺傳優生科主任張家銘曾指出，淋巴癌中有一種大魔王常讓人以為是鼻竇炎或過敏，直到身體出現更多症狀，才知罕見自然殺手找上門來。

張家銘臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，這個罕見癌症背後的原因，是因為它不只是醫學問題，更是生活訊號的延伸。而這種癌症，其實與一種我們幾乎每個人都感染過的病毒有關：愛潑斯坦─巴爾病毒（Epstein–Barr virus, EBV）。

臨床上這類病人可能不少是因喉嚨腫、鼻塞、全身倦怠來看診，是因為EB病毒引起的。張家銘說，全世界9成以上的成年人都曾感染過EB病毒，它像個房客，默默住在身體內，平時安靜潛伏，不會惹事。但一旦身體太累、太亂、太久沒有休息修復時，免疫系統失衡。

根據2023年刊登在《Frontiers in Oncology》的綜論指出，鼻型NK/T細胞淋巴癌是一種特別兇猛的癌症，好發於亞洲人、男性族群，平均年齡在50歲左右。但也正因它不常見，初期症狀又像感冒或鼻竇炎，往往容易被忽略。病患常見鼻塞、流鼻血、喉嚨痛、臉部腫脹、鼻腔潰爛等症狀，如果沒有及時診斷與治療，可能擴散至顏面骨、皮膚、腸胃道甚至睪丸，嚴重時還會引發高燒、貧血、血球異常的血球吞噬症候群（Hemophagocytic syndrome）。

張家銘表示，這類癌症的發生與EB病毒之間有高度關聯。當病毒活化，會影響免疫細胞的基因調控，透過JAK/STAT、MAPK與NF-κB等訊號通路，讓癌前細胞失控增生；而原本應該負責「殺死癌細胞」的自然殺手細胞，反而被病毒綁架，淪為癌細胞本身。

張家銘建議在日常生活中須落實以下幾點：

●睡眠有節奏：晚上11點到凌晨3點，是肝臟與免疫細胞進行修復的關鍵時段。這段時間如果沒睡，免疫力很容易崩潰。

●飲食要降糖、少加工：過多精緻糖與碳水會啟動發炎路徑，讓病毒活化、免疫失衡。

●每天活動一下：中等強度的運動能提升自然殺手細胞活性，提升免疫監控力。

●照顧腸道菌相：7成的免疫細胞住在腸道，平常就要多吃富含膳食纖維的天然食物、發酵食品、補充益生菌。

●減少環境毒素暴露：不抽菸、少油煙、不碰農藥與塑化劑，用天然清潔劑、保持居家通風，這些看似小事，其實默默守護著我們的免疫力。

