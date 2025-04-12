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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

國健署擬擴大B、C型肝炎篩檢 目標7月上路

2025/04/12 16:09

國健署署長吳昭軍今透露，國健署研擬將現行45至70歲的B、C型肝炎篩檢對象，提前到40歲，預計投入3億元、約有超過100萬人受惠，力拼今年7月上路。（資料照）

國健署署長吳昭軍今透露，國健署研擬將現行45至70歲的B、C型肝炎篩檢對象，提前到40歲，預計投入3億元、約有超過100萬人受惠，力拼今年7月上路。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕世界衛生組織（WHO）設定目標，要在2030年前消除病毒性肝炎。雖然台灣不是會員國，仍積極與國際接軌，國民健康署研擬將現行45至70歲的B、C型肝炎篩檢對象，提前到40歲，預計投入3億元、約有超過100萬人受惠，力拚今（2025）年7月上路。

國健署自2020年起就擴大提供45至79歲民眾（原住民40歲起）終身一次免費B、C肝篩檢，去（2024）年更將篩檢補助提高至370元，並加碼提供C肝抗體陽性者成功轉介的獎勵，強化診斷與追蹤；截至今年3月，已有超過700萬人完成篩檢，肝癌發生率也逐年下降，根據2022年癌症登記資料，肝癌發生率降至23.7%，排名落在乳癌、肺癌、攝護腺癌和大腸癌之後。

國健署署長吳昭軍今（12日）受訪時指出，台灣的C肝清除進度順利，去年已有國際專家來台實地審查，整體表現符合標準，預計今年就能達標，並已正式向國際組織送件申請清除認證，不過B肝清除仍有努力空間，盼在2030年前達標。

台灣是全球首個推動新生兒B肝疫苗接種的國家。吳昭軍說，肝癌長年高居台灣癌症死因第二位，有8成肝癌個案與B、C型肝炎感染有關，尤其1986年以前出生者普遍未接種B型肝炎疫苗，感染風險偏高，為了及早揪出高風險族群，國健署規劃將篩檢對象提前到1986年前出生的人，不必再等到45歲，及早篩檢、及早治療。

吳昭軍強調，擴大篩檢對象，鎖定尚未接種B肝疫苗、即將滿40歲的高風險族群；若等到這批人45歲才接受篩檢，時機恐怕已太晚。篩檢擴大的相關作業須跨單位調整，目前都在積極進行中，待行政程序完成，目標是今年7月1日上路。

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