健康網》芒果降血壓又顧腸！ 5大好處大公開：4類人別吃太多

營養師提到，芒果營養豐富，能助腸道順暢、穩定神經、提升睡眠品質、預防心血管疾病、降血壓、消水腫、養顏，以及提升夜間暗視力等；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱夏日，肯定少不了芒果的身影，吃起來甜中帶酸，讓人忍不住一口接一口！營養師高敏敏表示，芒果營養豐富，能助腸道順暢、穩定神經、提升睡眠品質、預防心血管疾病、降血壓、消水腫、養顏，以及提升夜間暗視力等。不過也提醒，芒果別吃太多，每天吃1-2份即可，若有芒果過敏、糖尿病、腎臟病、三高等疾病者更要注意。

高敏敏在臉書粉專「高敏敏營養師」發文分享，當季芒果營養豐富！包括：膳食纖維有助於腸道順暢，增加飽足感；鎂是天然的神經安定劑，可穩定神經、提升睡眠品質；鉀能預防心血管疾病，降血壓、消水腫；維生素C能抗壓、抗氧、養顏；維生素A可以提升夜間暗視力、保護黏膜健康。

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芒果很甜、很好吃，但別吃太多！高敏敏建議，以平常吃飯碗為基準，1份為8分滿左右，一般人每天以2份為限，不推薦吃芒果乾等加工食品，因為其精緻糖量高。此外，若是有芒果過敏、糖尿病、腎臟病、三高等疾病的人更需要注意攝取量。

12種芒果營養比較。（圖取自高敏敏臉書專頁）

12種芒果營養比較。（圖取自高敏敏臉書專頁）

12款芒果營養比一比

芒果品種多，每種品種的營養素含量都不太相同，因此高敏敏整理12種芒果的營養素含量，其中最常聽到的愛文芒果熱量是第2低，每100克僅41大卡，其β-胡蘿蔔素含量更是第3高，每100克達1152毫克；金蜜芒果的鉀、鎂含量更是表現出色，位居首位，維生素C也不遜色，僅次於玉文芒果，每100克26毫克。

另外，海頓芒果的膳食纖維也很高，每100克可達1.7克，其β-胡蘿蔔素含量是第1多，是第2名愛文芒果的2倍，每100克高達3200毫克。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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