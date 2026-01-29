新北消防與亞東醫院簽合作備忘錄 啟動「Doctor Car」急救搶命

新北市消防局長陳崇岳（右）今天與亞東紀念醫院院長邱冠明（左）簽署「急診EMT延續到院前照護Doctor Car計畫」合作備忘錄。（圖由新北市消防局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市消防局為提升院前整體救護品質，局長陳崇岳今天與亞東紀念醫院院長邱冠明共同簽署「急診EMT延續到院前照護Doctor Car計畫」合作備忘錄，以制度化方式，將急診醫療專業前移至事故現場，陳崇岳強調，「Doctor Car」的核心在「醫療前推」，由醫師直達現場進行關鍵決策與即時處置，縮短搶救時效，建立醫院與消防體系的院前高階醫療支援模式。

雙方此次合作由市府消防局救災救護119勤務中心依適應症啟動派遣，當發生院前OHCA（心跳停止）、重大外傷、特殊急症或具高度風險的社會事件時，將同步派遣救護車與 Doctor Car（到院前醫師反應小組），由具急重症處置能力的急救復甦團隊前進現場，提供緊急救護技術員（EMT）無法單獨執行的進階醫療評估與即時處置，並提前啟動院內重症、外傷或大量輸血等後續醫療資源。

新北市消防局長陳崇岳表示，「Doctor Car」的核心在「醫療前推」。（圖由新北市消防局提供）

消防局指出，此制度更納入「U1 嚴重創傷受困傷病患—醫院雙軌派遣流程」，凡遇傷病患生命徵象不穩定且預估脫困時間超過1小時，現場指揮官就可啟動Doctor Car，由醫師與醫護人員迅速進入現場，執行止血、鎮痛、輸血、進階氣道處置，並做出關鍵醫療決策，大幅提升受困傷患的存活機會。

陳崇岳表示，新北急救效能已跨入新里程碑，OHCA患者康復出院率由2010年的3.1%，提升至去年的12.13%，這不僅是數據的成長，更代表2955位市民重拾生命、看見希望，為挑戰救命極限，消防局與亞東醫院展開深層戰略合作，除了8位急診醫師的醫療指導，更導入「經食道超音波」與「院前啟動葉克膜」等頂尖醫療技術，並結合消防員健檢照護，構築守護市民的生命防線，雙方將持續深化合作，強化院前救護與災難醫療的韌性。

亞東紀念醫院院長邱冠明致詞。（圖由新北市消防局提供）

