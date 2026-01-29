自由電子報
健康 > 杏林動態

醫師「加班費免稅」有譜！石崇良拚年前拍板 醫界高度肯定勞務公平

2026/01/29 15:09

衛福部長石崇良今（29日）首度透露醫師加班費免稅制度的計算規劃。（記者邱芷柔攝）



〔記者侯家瑜／台北報導〕立法院今（29）日上午質詢衛福部長石崇良「醫師加班費免稅」進度，部長首度鬆口透露制度設計方向，包含加班時數上限、工時認定與時薪計算方式，力拚農曆年前發函財政部。醫界對此表達高度肯定，認為是落實勞務公平、留住第一線醫療人力的重要一步。

長期以來，主治醫師未全面納入《勞基法》保障，卻承擔高工時、高壓力的臨床與行政工作，夜間、假日與國定假日值班更是常態，「醫師加班費免稅」因此成為醫界多年來的重要改革訴求。石崇良表示，相關部會已取得初步共識，免稅制度將比照勞工精神設計，並針對醫師工作型態量身訂做，預計2月拍板定案。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，醫界對政策進展表達強烈支持與肯定，這不僅是稅制調整，更是「勞務公平」的重要里程碑，有助於留住關鍵醫療人才，穩固台灣急重症醫療防線。

洪子仁指出，現行制度下，勞工每月可享有46小時加班費免稅額度，但主治醫師在正常工時外，仍需隨時因應病患狀況待命，卻承擔相同甚至更高的稅負，「給予主治醫師加班費與值班費免稅，並非特權，而是讓稅制與勞基法精神接軌。」

台灣醫務管理學會提出三項核心訴求，即「專業、留才、守護」，第一點為「落實勞務對等」，夜間與例假日值班具高度專業性與生理負荷，應合理反映於稅制，符合租稅公平原則。第二點為「強化留任誘因」，主治醫師是急診、加護病房、重症外科與婦兒科等核心醫療的支柱，稅制調整可實質減輕負擔，降低過勞流失風險。第三是「穩固急難重救命體系」，打造友善執業環境，是提升醫療韌性的關鍵，也攸關全民生命安全。

洪子仁表示，醫界普遍認為，推動醫師加班費免稅，是政府對長期高壓醫療工作的實質肯定，期盼行政作業加速，讓制度儘早上路，成為支持第一線醫師的重要後盾。

