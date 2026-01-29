自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》打呼變胖還恐猝死？ 醫：冬天睡眠缺氧「傷」心血管

2026/01/29 21:46

萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳指出，長期睡眠中反覆缺氧，會迫使血管收縮、血壓升高，不僅是變胖的幕後推手，更可能埋下心血管疾病，甚至猝死的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳指出，長期睡眠中反覆缺氧，會迫使血管收縮、血壓升高，不僅是變胖的幕後推手，更可能埋下心血管疾病，甚至猝死的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡覺時打呼，不只是影響枕邊人睡眠，更可能是危及生命的警訊。萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳指出，臨床上因打呼求診的民眾，經睡眠檢測發現超過8成罹患阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）。長期睡眠中反覆缺氧，會迫使血管收縮、血壓升高，不僅是變胖的幕後推手，更可能埋下心血管疾病，甚至猝死的風險。

陳伯岳提醒，冬季氣溫下降本就容易使血管收縮，若合併睡眠呼吸中止症造成夜間嚴重缺氧，心肌梗塞、腦中風甚至猝死的風險，將明顯高於一般人，不可掉以輕心。

打呼變嚴重　高血壓、肥胖其實是警訊

年近50歲的外商主管周先生，近年來鼾聲如雷，常吵醒枕邊人，白天精神不濟，甚至開車時差點睡著，體重也在短短幾年內增加10公斤。更令他困擾的是，高血壓變得難以控制，天氣轉冷後，看到猝死相關新聞頻傳，壓力大增，在太太陪同下前往就診。

經陳伯岳安排睡眠檢測後，周先生確診為「重度睡眠呼吸中止症」。該名患者的肥胖與高血壓問題，皆與長期夜間缺氧密切相關。

周先生在接受依個人狀況規劃的治療後，包括簡易手術、減重藥物與使用正壓呼吸器後，睡眠品質逐步改善，體內荷爾蒙分泌趨於正常，不再強烈渴望高熱量食物，血壓也回到穩定範圍，體重順利下降，成功降低猝死風險。

陳伯岳強調，睡眠呼吸中止症的治療須依個人狀況評估，並需長期追蹤與調整，才能達到最佳效果。

冬天是猝死高峰期　夜間缺氧讓心臟超負荷

為什麼打呼會提高猝死風險？陳伯岳解釋，睡眠呼吸中止症患者在睡眠中反覆出現呼吸道阻塞，使身體長期處於「間歇性缺氧」狀態，會強烈刺激交感神經，導致心跳加速、血管劇烈收縮，夜間血壓異常升高。

長期下來，血管壁受損、硬化，大幅增加心律不整、心肌梗塞與腦中風風險。冬季低溫又進一步加重血管收縮，心臟負荷恐達極限。

超過5成高血壓患者　合併睡眠呼吸中止症

「冬天是猝死的高峰期！」陳伯岳指出，根據臨床經驗，超過5成高血壓患者同時合併睡眠呼吸中止症。若僅依賴降血壓藥物，卻未治療夜間缺氧問題，等於治標不治本，猝死風險依舊存在。

睡眠呼吸中止症也是導致肥胖的重要因素；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

睡眠呼吸中止症也是導致肥胖的重要因素；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

睡不好讓人更胖　陷入惡性循環

除了心血管危機，睡眠呼吸中止症也是導致肥胖的重要因素。陳伯岳說明，長期睡眠品質不佳會干擾瘦素與飢餓素分泌，讓人更容易感到飢餓，特別偏好高糖、高熱量食物。

體重增加後，脂肪堆積在咽喉與舌下，進一步壓迫呼吸道；腹部脂肪增加也會影響呼吸驅動力，形成「越胖越打呼、越打呼越胖」的惡性循環。

STOP-BANG量表　快速自我檢測風險

如何初步評估自己是否屬於高風險族群？科林睡得美睡眠技師主任陳奕潔表示，可利用國際通用的「STOP-BANG量表」自我檢測，若符合3項以上，建議盡快就醫評估：

●S：打呼聲是否很大

●T：白天是否常感到疲倦或想睡

●O：是否曾被觀察到睡眠中呼吸停止

●P：是否有高血壓

●B：BMI是否大於35

●A：年齡是否超過50歲

●N：頸圍是否較粗

●G：是否為男性

陳奕潔提醒，居家睡眠檢測可在熟悉環境中完成初步評估，及早診斷並配合治療，有助於改善睡眠品質、控制體重，更是保護心血管健康、降低猝死風險的重要關鍵。

