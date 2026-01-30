自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》壓力偷走免疫力 關鍵是它在作怪拖垮防線

2026/01/30 07:21

營養師張馨方表示，長期壓力大導致睡不好、腸道菌相失衡，也會影響免疫力；建議日常補充富含鎂與Omega-3的食物有助改善；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「明明才剛感冒好，怎麼一加班喉嚨又開始痛？」「壓力一來，腸胃就開始抗議？」不少人發現，只要長期處於高壓狀態，就會特別容易感冒生病、過敏腸胃差、免疫力下降。營養師張馨方表示，其實這並非體質差，而是壓力荷爾蒙皮質醇長期分泌，導致睡不好、腸道菌相失衡、維生素C與鎂等抗壓營養素消耗更快，進而拖累身體防禦力。

長期壓力降低抗病毒防禦力

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，根據研究發現，長期處於壓力下，容易導致對抗病毒的第一線防禦屏障，如自然殺手細胞活性降低，也容易讓發炎反應失去平衡。也因此，當壓力大時，特別容易反覆感冒、過敏加重，甚至腸胃狀況變差。

除了荷爾蒙影響外，張馨方說，壓力還會從生活中偷偷掏空免疫力，進而導致睡不好，免疫系統缺乏修復時間；腸道菌相失衡，影響全身防禦力；維生素C、鎂等抗壓營養素消耗更快速。

日常生活3重點養出防護力

對此，張馨方建議，日常可從以下3重點著手改善：1.吃夠優質蛋白質與多色蔬果；2.補充富含鎂與Omega-3的食物；3.規律作息、搭配中低強度運動。

張馨方強調，免疫力不是靠硬撐，而是被好好照顧出來的。當你願意慢下來照顧身體，它也會在你最需要的時候，成為最可靠的健康防護後盾。

