華僑返台健檢揪出3血管全阻塞 醫一次打通3條救命

鄭詩璁主任提醒，民眾出現胸悶、呼吸急促，有可能是心血管疾病的預警徵兆，千萬別輕忽。（長安醫院提供）

〔記者陳建志／台中報導〕一名61歲劉姓緬甸華僑，日前返台進行健康檢查，意外發現心臟冠狀動脈的3條主要血管全都嚴重阻塞達70%，隨時有心肌梗塞風險，心臟血管內科團隊評估後，安排心導管手術一次打通3條受阻血管並置放血管支架，患者術後復原迅速，隔天就出院，趕在簽證效期內平安搭機返回緬甸，慶幸有返台健檢解除危機。

這名在緬甸經營礦場的劉先生，平時需在海拔落差數百米的礦區奔走，自認體力與身體狀況都相當硬朗，雖偶爾會感到喘氣或胸悶，但因休息片刻就能緩解，並未特別在意，沒想到趁返台安排健檢，心臟電腦斷層掃描顯示，其冠狀動脈的三條血管狹窄程度均超過70%，屬於嚴重狹窄等級，才驚覺心臟早已「危機四伏」。

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長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁表示，冠狀動脈的3條血管負責供應心臟的血流，是心臟穩定跳動的關鍵，一旦因膽固醇堆積造成狹窄、堵塞，就像水管內壁長滿了厚厚的水垢，會導致心臟供血不足。只要狹窄超過70%合併心肌缺氧，就應進一步安排心導管檢查，甚至放置血管支架，以確保血流順暢，避免心臟功能受損。

鄭詩璁表示，考量患者來台一趟不易，與患者及家屬討論後，決定一次就將3條堵塞的血管全數打通。醫療團隊安排心導管手術，從手腕處入針，以氣球擴張術搭配塗藥支架撐起狹窄血管，重建順暢血流。患者手術當晚就可下床走動，並於隔天順利出院，慶幸有回台灣，才能在一星期內化解這場隨時可能爆發的心臟危機。

鄭詩璁提醒，許多民眾認為胸悶、呼吸急促只要休息一下就好，並不以為意，但這其實就是心血管疾病的預警徵兆。強調患有「三高」的高風險族群應格外提高警覺；同時，抽菸、酗酒等不良習慣更是加速血管「生鏽」的主因，務必戒除，並透過定期健檢及早發現潛藏危機積極治療。

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