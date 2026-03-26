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健康 > 杏林動態

國健署推健康城市評選 高齡友善拚創新

2026/03/26 15:03

國健署舉辦「健康城市暨高齡友善城市獎項評選」徵件活動開跑。（記者羅碧攝）

國健署舉辦「健康城市暨高齡友善城市獎項評選」徵件活動開跑。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕為因應超高齡社會來臨，打造全年齡都能安心生活的宜居環境，國民健康署啟動今年「健康城市暨高齡友善城市獎項評選」徵件，即日起開放各縣市政府及所屬單位報名，截止日為6月15日，盼透過跨局處合作與在地創新，提升城市健康與友善程度。

國健署表示，此次評選強調整合地方資源與跨部門協作，鼓勵各地從公共空間設計、交通環境改善、健康促進服務到社區支持系統等面向提出成果，不僅改善長者生活便利性與安全性，也讓整體市民共享更佳生活品質。評選分為書面審查與實地訪查兩階段，去年全台共有24類局處參與，累計352件參賽，最終選出49件獲獎作品。

在過去獲獎案例中，雲林縣衛生局以改善偏鄉醫療可近性，獲「健康城市類—健康平等獎」。針對草嶺地區醫療資源不足問題，透過與中央協調放寬巡迴醫療機制，並整合轄內醫院設立假日急診醫療站，讓醫療服務深入山區，同時結合電信業者優化通訊品質，推動遠距醫療，並串聯地方村里系統，將服務送進家戶，有效縮小城鄉健康差距。

新北市衛生局則以「老當EAT壯」計畫，榮獲高齡友善城市創新獎，透過跨局處合作，建立從健康評估到營養介入的一條龍服務，推動社區共餐與營養教育，並結合數位工具進行健康管理與追蹤，同時融入在地文化設計健康餐食，服務擴及校園、職場與新住民族群。相關成果顯示，長者營養異常率降至1.9%，營養認知率提升至84%，健康餐食兌換逾3萬份。

國健署署長沈靜芬指出，健康不僅存在於醫療體系，更應融入日常生活與城市治理，透過「將健康融入所有政策」（Health in All Policies）理念，結合中央、地方與民間力量，以及居民參與，才能打造真正宜居的健康城市。

她強調，期盼透過評選機制，發掘各地典範案例，促進縣市間交流與學習，進一步實踐健康台灣與幸福宜居的政策願景。

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