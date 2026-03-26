自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》吃錯恐害乳癌、腸癌找上門 醫揭晚餐改吃1物降發炎

2026/03/26 17:16

放射腫瘤科醫師廖志穎指出，餐桌飲食減少紅肉，少吃加工食品，並增加彩虹食材，有助降發炎，增加氧化力。（資料照）

放射腫瘤科醫師廖志穎指出，餐桌飲食減少紅肉，少吃加工食品，並增加彩虹食材，有助降發炎，增加氧化力。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕慢性發炎如同在體內點火，長期下來，除可能導致全身出現各種健康危機，罹患癌症風險也增高。放射腫瘤科醫師廖志穎指出，研究發現，全球乳癌與大腸癌的發病年輕化，與「超加工食品（UPF）」引發的長期慢性發炎有顯著相關，代表最新的抗癌關鍵字不是「禁食」，而是「抗發炎」。他並分享，近期嘗試將晚餐的排骨換成清蒸魚，也漸漸發現身體減少發炎而感到真的變得輕盈。

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎在臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」發文指出，許多仁為了追求健康目的，聽信「這個不能吃、那個不能碰」，而陷入恐慌。根據2026年《刺胳針》（The Lancet Public Health） 發表的大規模追蹤研究指出，很多時候，身體的癌症隱患並非遺傳，而是來自我們廚房裡的「超加工食品」與「過量紅肉」。研究發現，腸道微生態的失衡，正是癌症找上門的敲門磚。

餐桌防癌3件事

廖志穎指出，在癌症慢性病化的時代，預防勝於治療不再是口號，而是餐桌上的選擇，並建議具體做到以下3件事：

紅肉換成白肉：研究建議，將每週的紅肉，如豬、牛、羊肉攝取量降低20%，換成魚類、雞肉或豆類。這不只是為了減肥，而是為了讓腸道發炎反應降溫。

拒絕超加工食品：那些成分表長到看不懂的零食、加工肉品，正是讓細胞老化的元凶。試著回歸攝取原型食物，讓身體認得你吃進去的東西。

增加彩虹食材：植化素是天然的細胞防護罩，餐盤裡顏色越多，抗氧化力就越強。

廖志穎並表示，為了實踐抗癌小實驗，近1週試著把晚餐的排骨換成清蒸魚，漸漸發現身體真的比較輕盈。抗癌其實不是一場苦行，而是一場對自己身體的「溫柔革命」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中