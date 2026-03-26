健康網》吃錯恐害乳癌、腸癌找上門 醫揭晚餐改吃1物降發炎

放射腫瘤科醫師廖志穎指出，餐桌飲食減少紅肉，少吃加工食品，並增加彩虹食材，有助降發炎，增加氧化力。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕慢性發炎如同在體內點火，長期下來，除可能導致全身出現各種健康危機，罹患癌症風險也增高。放射腫瘤科醫師廖志穎指出，研究發現，全球乳癌與大腸癌的發病年輕化，與「超加工食品（UPF）」引發的長期慢性發炎有顯著相關，代表最新的抗癌關鍵字不是「禁食」，而是「抗發炎」。他並分享，近期嘗試將晚餐的排骨換成清蒸魚，也漸漸發現身體減少發炎而感到真的變得輕盈。

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎在臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」發文指出，許多仁為了追求健康目的，聽信「這個不能吃、那個不能碰」，而陷入恐慌。根據2026年《刺胳針》（The Lancet Public Health） 發表的大規模追蹤研究指出，很多時候，身體的癌症隱患並非遺傳，而是來自我們廚房裡的「超加工食品」與「過量紅肉」。研究發現，腸道微生態的失衡，正是癌症找上門的敲門磚。

請繼續往下閱讀...

餐桌防癌3件事

廖志穎指出，在癌症慢性病化的時代，預防勝於治療不再是口號，而是餐桌上的選擇，並建議具體做到以下3件事：

●紅肉換成白肉：研究建議，將每週的紅肉，如豬、牛、羊肉攝取量降低20%，換成魚類、雞肉或豆類。這不只是為了減肥，而是為了讓腸道發炎反應降溫。

●拒絕超加工食品：那些成分表長到看不懂的零食、加工肉品，正是讓細胞老化的元凶。試著回歸攝取原型食物，讓身體認得你吃進去的東西。

●增加彩虹食材：植化素是天然的細胞防護罩，餐盤裡顏色越多，抗氧化力就越強。

廖志穎並表示，為了實踐抗癌小實驗，近1週試著把晚餐的排骨換成清蒸魚，漸漸發現身體真的比較輕盈。抗癌其實不是一場苦行，而是一場對自己身體的「溫柔革命」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法