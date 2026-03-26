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健康網》郭正亮眼歪嘴斜 醫：觀察5大警訊

2026/03/26 15:05

健康網》郭正亮眼歪嘴斜 醫：觀察5大警訊

前立委郭正亮在直播節目突然臉部不穩定；在下節目後他立即就醫，並說明是因為感冒引起顏面神經失調。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前立委郭正亮在直播節目中突然發生異樣，網友指出他的臉部出現臉歪嘴斜，在下節目後他立即就醫，並說明是因為感冒引起顏面神經失調。台北榮總遺傳優生科醫師張家銘在臉書「基因醫師張家銘」說明，顏面神經因急性炎症、腫脹受到壓迫，恐使面部突發癱瘓，同時提醒5大訊號，代表恐發生面癱，若超過72小時黃金治療時間，恐使得恢復期變得更長。

張家銘表示，流感季節來襲，除了發燒、喉嚨痛和全身無力，還有一種不太被注意到的併發症正悄悄潛伏，正是面癱（Bell's Palsy）。別以為這只是小問題，它不僅可能讓大家的笑容僵住，還可能帶來長期的困擾。張家銘表示，這不僅僅是神經的事，還可能和基因易感性、病毒感染，以及免疫系統的過度反應息息相關。

張家銘表示，只要大家能提前發現那些「暗示」的蛛絲馬跡，並及早採取行動，這個病可以控制，甚至避免後遺症！

張家銘解析，面癱是顏面神經因急性炎症或腫脹受到壓迫，導致面部突然癱瘓的情況。大家可能會發現：

• 微笑僵硬，臉一邊動不起來。

• 閉眼困難，眼睛乾得像沙漠，甚至不停流淚。

• 喝水漏到衣服上，口水控制不住。

這個病雖然看起來可怕，但如果能在黃金時間內治療（72小時內），大多數患者都能完全恢復！然而，拖延治療可能會導致恢復期延長，甚至留下後遺症。

很多人覺得面癱是突發的，但其實不是！張家銘表示，身體早在發病前幾天，可能就發出了「警報」：

1. 臉不對勁：突然覺得一側臉麻麻的，刺刺的，或者像被東西壓住。

2. 耳朵有問題：耳朵周圍隱隱作痛，聲音稍微大一點都覺得刺耳。

3. 味道怪怪的：舌頭前半部分對甜味和鹹味變遲鈍，好像味覺開了靜音模式。

4. 眼睛有狀況：眼睛乾到爆，或者相反，眼淚像水龍頭一樣停不下來。

5. 最近生病了：剛得過流感、感冒，或者嘴巴邊冒出皰疹。這些都是面癱的潛在誘因。

流感不僅僅是一場普通的病毒感染，它可能觸發大家的免疫系統過度反應，攻擊大家的顏面神經。研究發現，特定的基因型可能讓某些人更容易在病毒感染後出現神經炎症。

此外，少數人在接種流感疫苗後，因為免疫系統的個體差異，也可能罹患面癱。但無論是哪種情況，只要早治療，就能有效防止後遺症的發生！

千萬記住，面癱不是一個「等著自然好」的病！72小時內治療是黃金時間，越早開始治療，效果越好。推薦治療包括：

1. 類固醇：快速減輕神經的發炎和腫脹，這是治療的第一步。

2. 抗病毒藥物：如果面癱由病毒引起，抗病毒藥物可以提供額外的保護。

3. 眼睛護理：眼睛閉不上時，一定要用人工淚液保濕，睡覺時戴眼罩，避免乾燥傷害。

錯過治療，大家可能會付出更多代價

有些人可能想著：「反正這個病會自己好吧？」沒錯，大多數面癱患者幾個月內可以自然恢復，但如果錯過早期治療，不僅恢復期會變得漫長，還可能留下以下後遺症：

• 面部不對稱，笑容僵硬，看起來不自然。

• 口眼無法協調，影響日常生活。

• 心理壓力增大，對人際互動感到自卑。

張家銘特別提醒大家，一旦出現上述症狀，別拖延，早點就醫！早期使用類固醇治療，能顯著縮短恢復時間，避免長期後遺症。如果大家家中有面癱病史或其他免疫相關疾病，也可以進一步進行基因檢測，了解自己的風險。

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