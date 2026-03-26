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健康 > 杏林動態

以樂聲傳遞希望 「親愛愛樂」新竹台大分院溫暖演出展自信

2026/03/26 13:31

新竹台大分院「山林樂響・醫路同行」公益演奏會，由魏姓夫婦促成，邀請親愛愛樂團走進院區演出，並與院方醫護及員工合影留念。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院「山林樂響・醫路同行」公益演奏會，由魏姓夫婦促成，邀請親愛愛樂團走進院區演出，並與院方醫護及員工合影留念。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院為深化偏鄉關懷並落實人文醫療，經由愛心人士魏姓夫婦促成，今天舉辦「山林樂響・醫路同行」公益音樂演出，邀請長期投入偏鄉音樂教育的親愛愛樂蒞院演出，悠揚樂聲為院區注入溫暖氛圍，也讓偏鄉學童走出校園、站上舞台展現自信與才華。

新竹台大分院院長洪冠予表示，醫療的價值不僅在於治療疾病，更在於守護生命與社會的連結。感謝長期支持醫院發展的善心人士與企業，以及魏建權、蘇麗芬賢伉儷促成這次音樂會。透過藝術與醫療的結合，不僅為院區帶來溫暖，也讓社會看見偏鄉教育的力量。

新竹台大分院表示，親愛愛樂始自南投縣仁愛鄉親愛村，由王子建與陳珮文老師用提琴和陪伴，開啟孩子們與世界對話的大門，並於2017年，榮獲維也納國際青少年音樂節弦樂合奏冠軍，也讓台灣山林的樂章被世界聽到。

這次蒞院演出的5位團員都已升上大學，仍選擇回到團隊協助指導學弟妹，將自身學習經驗與舞台歷練傳承下去，從被接住的人，成為接住別人的人。親愛愛樂多年累積的教育成果，讓音樂成為了改變生命的力量。

新竹台大分院表示，該院致力縮短城鄉醫療差距，推動偏鄉醫療服務與社區巡迴醫療，也積極發展智慧醫療，啟動無人機醫療救援物流計畫，提升偏鄉地區緊急醫療物資運送效率。未來將持續結合藝術、人文與科技力量，深化在地連結，打造兼具專業與溫度的醫療環境。

親愛愛樂團走進新竹台大分院，以《星星點燈》《甜蜜蜜》等熟悉旋律演出，透過弦樂帶來多首動人樂曲，點亮院區公益舞台，傳遞愛與溫暖。（新竹台大分院提供）

親愛愛樂團走進新竹台大分院，以《星星點燈》《甜蜜蜜》等熟悉旋律演出，透過弦樂帶來多首動人樂曲，點亮院區公益舞台，傳遞愛與溫暖。（新竹台大分院提供）

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