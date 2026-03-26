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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》每天狂吞保健品當飯吃？ 醫提醒：小心3大陷阱反傷身

2026/03/26 18:27

無齡診所醫師黃乙絜提醒，保健食品並非吃越多越好，若同時補充多種產品，導致營養素超量、肝腎負擔等，反而造成健康風險；情境照。（圖取自freepik）

無齡診所醫師黃乙絜提醒，保健食品並非吃越多越好，若同時補充多種產品，導致營養素超量、肝腎負擔等，反而造成健康風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你也有這個習慣嗎？每天照三餐吞維生素、魚油、益生菌，甚至還加上各種標榜顧血管、防癌的保健食品，一次不僅吃好幾種，甚至覺得多吃一點比較安心。無齡診所醫師黃乙絜提醒，保健食品並非吃越多越好，若同時補充多種產品，導致營養素超量、肝腎負擔增加、吃下不必要的化學添加物，反而可能讓身體承受額外健康風險。

黃乙絜於臉書粉專「無齡診所」發文分享，門診中常見患者一次帶來多種保健食品，從維生素到礦物質，各式各樣都有，多半是因為有家族病史，希望提前預防。不過，這樣的補充方式，其實就像「多重用藥」，潛藏不少健康隱憂。

此外，黃乙絜也列出一般人服用保健食品時，經常忽略的3大健康陷阱：

營養素隱形超量

每一罐保健食品，除了主成分，通常會加入各種維生素、礦物質當輔助。單看一罐沒問題，但如果你一次吃5種，劑量加總起來就可能超標。

她接著指出，舉例來說，鋅每日建議上限約30mg，若每罐含10mg，吃3、4種就過量；鈣則是每日上限2500mg，過量恐增加結石或血管鈣化風險；脂溶性維生素，如A、E、胡蘿蔔素等，會在體內累積，過量反而可能提高死亡率。

肝腎的額外負擔

此外，黃乙絜指出，許多產品添加各種「參類」或「中草藥萃取」，這些多半需要肝腎代謝。未經評估長期亂吃，原本想強身，反而先傷身。

吞下過多賦形劑

黃乙絜說，每一顆膠囊、錠劑，都需要靠人工合成的賦形劑才能製成。當你一天吞下十幾顆保健食品時，身體也同時吸收大量不必要的化學添加物，反而不是補充營養。

黃乙絜提醒，服用多種保健食品時，應掌握精準補充原則，拿掉不需要的，避免重複攝取，並針對身體真正缺乏的營養做補充，切勿讓身體成為化學實驗室，精準且足量攝取，才能讓營養補充一次到位。

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